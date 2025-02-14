Ruben Vardanyan, Azerbaycan tarafından atanan savunma avukatının hizmetlerini reddetti

Eski Dağlık Karabağ Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’a yönelik sahte dava Bakü’de devam ediyor.

Vardanyan, yargılama sırasında Azerbaycan tarafından atanan savunma avukatının hizmetlerini reddettiğini açıkladı.

Azerbaycan medyasında yer alan bilgilere göre Ruben Vardanyan, Bakü’de kendisine atanan savunma avukatı Azer Maharramov’u istemediğini ve avukatı Avraam Berman’ın haklarını savunmaya devam edeceğini duyurdu.

23 Ermeni esirin uydurma suçlamalarla hukuka aykırı olarak Bakü hapishanesinde tutulmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti.

ERMENİ HABER AJANSI