Ortaköy Vakfı: VGM yazısı doğrultusunda eski yönetime ihtarname gönderildi

Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmiş dönemlere ait incelemesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sarkis Çetinkaya başkanlığındaki vakıf yönetimi, 16 Ekim 2022’de yapılan seçimi kazanmıştı. Yeni vakıf yönetimi, göreve geldikten sonra eski vakıf başkanı İskender Şahingöz dönemindeki çalışmaların incelenmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.

Vakıf yönetim kurulunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vakfı zarara uğratan iş ve işlemlerin olduğunun tespit edildiği, 93 bin 383 TL’nin raporda belirtilen önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden, 500 bin doların ise eski vakıf başkanı İskender Şahingöz’den yasal faizleriyle birlikte istendiği ifadeleri yer aldı.

Vakıf yönetimi, tespit edilen zararların tahsil edilmesi için eski vakıf yönetimine ihtarname çekti. Vakfıf açıklamasında, raporun tamamının kendilerine iletilmediğini de belirtti.

Açıklama şöyle:

“Ortaköy Vakfı Yönetim Kurulu olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak gördük.

Bu çerçevede, vakfımızın geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin bağımsız bir denetim süreci başlattık ve elde edilen bulguları Vakıflar Genel Müdürlüğü ile paylaştık.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfımıza gönderilen yazıda, belirli tespitlerin yer aldığı bir Teftiş Raporuna atıfta bulunulmuş, ancak raporun tamamı henüz tarafımıza iletilmemiştir.

Raporun tamamının tarafımıza iletilmesi için resmi başvuruda bulunduk ve süreci yakından takip ediyoruz.

Raporun diğer kısımlarıyla ile ilgili oluşabilecek tüm tazminat ve hukuki haklarımız saklı kalmak kaydı ile, bize iletilen zararlarla ilgili takip süreci başlatılmıştır.

Detaylı açıklamayı, söz konusu Teftiş Raporu bize ulaştıktan sonra yapmayı planlamakla birlikte, toplumumuzun süreç hakkında önceden bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapmayı gerekli gördük.

Vakfımıza gönderilen yazıda ifade edilen raporun sonuç ve kanaat bölümünde, hukuka uygun olmayan ve Vakfımızı zarara uğratan iş ve işlemlerin olduğu belirtilerek, 93.383,35 TL’nin isimleri belirtilen önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerinden, 500.000 (Beşyüzbin) ABD Dolarının önceki dönem Vakıf Başkanı’ndan yasal faizleri ile birlikte tahsil edilerek Vakfa irad kaydedilmesi istenilmektedir.

Raporun sonuç ve kanaat bölümü uyarınca, paylaşılan sonuç evrağında isimleri belirtilen Vakfın önceki Yönetim Kurulu üyelerine, raporun diğer kısımlarıyla ilgili tazminat ve diğer haklarımız saklı kalmak kaydıyla; tespit edilen Vakıf zararlarının ödenmesi için noterden ihtarname keşide edilmiştir.

Vakfımızın yukarda bahsi geçen ve raporun detayı incelendikten sonra talep edilebilecek zararlarının tamamen tahsil edilmesi için hukuki süreç dikkatle takip edilmektedir”

Agos