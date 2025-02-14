Herman Gürciyan ERVAB Mali Komisyon başkanlığından istifa etti

Agos’a açıklama yapan ERVAB Mali Komisyon Başkanı Herman Gürciyan, kendisi ve komisyon üyelerinin istifa ettiğini doğruladı.

Geçen yıl fesih kararı alan İtimat Büro’nun hesapları konusunda eleştirilere muhatap olan Komisyon Başkanı Gürciyan istifa kararı aldı. 11 Şubat’taki, büronun tartışma konusu olan hesapları ile ilgili TET Ajanda yayınına telefon ile bağlanan ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, Gürciyan’a ilişkin “Herman başkan ve ekibi demesi lazımdı ki, ‘Bunların dip koçanları eksik’. Patrikhane’ye gidip alması gerekiyordu. Bu bir sene sonra ortaya çıkarsa bu işin üstü kapatılıyor duygusu oluşur” ifadelerini sarf etmişti.

Bunun üzerine Herman Gürciyan da yayına bağlandı ve “Vakıflar üçüncü bir komisyon kursunlar. Mali Komisyon olarak biz istemiyoruz, çok laf oluyor. Tarafsız kişiler kontrol etsin. Denetleme kısa süre içinde biter. Bugüne kadar Büro’nun gönderdiği ikinci nüshaları vakıflar aldı ve bana hiçbir şikayet gelmedi. Biz koçanları (üçüncü nüshalar) istemedik. Kontrol elemanı mıyım ben, neden isteyeyim?” dedi.

Gürciyan, “İstifa gerekçemizi önümüzdeki günlerde basınla paylaşacağım’ dedi. Gürciyan, İtimat Büro’nun kapatılmasının ardından vakıflara verilen makbuzların hazırlandığını ancak 10 vakfın makbuzları almadığını, vakıfların bağışların gelmediğine ilişkin bir şikayetin kendilerine gelmediğini söyledi. Gürciyan, İtimat Büro’nun kapatılmasının ardından kendilerine yeni bağış sisteminin inşa edilmesi görevini verdiklerini, denetleme yetkisi verilmediğini vurguladı. Mali Komisyon olarak vakıfların bütçelerine ilişkin çalışmalar yaptıklarını ve rapor halinde Patrik Maşalyan’a verdiklerini söyleyen Gürciyan, komisyonun çalışmalar yaptığını söyledi. Gürciyan, vakıf seçimlerinde elektronik seçim sistemi olan ‘Kvera’yı hazırlayan Sevan Haddeler tarafından cenaze törenlerinden yapılan bağışları kolaylıkla takip edecek ’Nvera’nın hazır olduğunu da söyledi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya, basın ve sözlü olarak İtimat Büro’nun yöneticisi Narod Mürzoğlu’nun eşi Peder Şirvan Mürzyan’a yönelik söylentilerin yayılmaya devam edildiği belirtilen 7 Şubat’taki Patrikhane açıklamasında, “Elinde kanıtı olan belgeleriyle başvursun ya da ebediyen sussun. Söylentilere söylenti ekleyerek bir din adamına, Patriklik Makamı ve Organlarına karşı iftiraları çoğaltmak kabul edilemez bir ayıptır, günahtır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada “İtimat Büro kapanmadan en az altı ay bu çağrılar yapılmasına ve hiçbir yolsuzluk kanıtı bulunamamasına rağmen Der Şirvan Kahanayla ilgili iftira ve itibar suikastı niteliğindeki sözlü ve yazılı beyanların devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Bu bağışlar üç makbuz olarak yapılmaktaydı. Biri bağışı yapana teslim edilirken, diğeri Büroda saklanmakta, üçüncüsü ise bağışın yapıldığı vakfa veya derneğe gönderilmekteydi. Finansal ilişkilerde, mağdurun kendisi mağduriyetini belgelemek zorundadır. Bu tip konularda iddialar kanıtlanamadığı halde düzenli olarak dile getirildiğinde, iftira olarak değerlendirilir ve hukuksal yaptırıma tabidir. İtimat Büro ilgili kurumlarla tüm hesaplarını kapatarak ticari hayatına son vermiştir. Ne ilgili kurumlardan ne de şahıslardan bugüne dek Patriklik Makamı’na, belgeleriyle yazılı olarak tek bir şikayet ulaşmamışken bu iftiraların sanki gerçek ve kanıtlanmış yolsuzluklar olarak tekrar ve tekrar kullanıma sokulma çabası esef vericidir” dendi.

Ruhani Meclis Garo Kapriyelyan’ı toplantıya çağırdı

Bu açıklamanın ardından Ruhani Meclis’ten de bir açıklama geldi ve iddiaların sahibi Garo Kapriyelyan yapılacak toplantıya çağrıldı. Açıklamada,

“Ruhani Meclis, Sayın Garo Kaprielyan’ın iddialarını dikkate almak üzere Peder Şirvan Mürzyan’ın yaptığı yazılı başvuruyu ele almıştır. Meclis üyeleri, Ruhani Meclis, Patrikhane Mali Komisyonu ve ERVAB Mali Komisyonu temsilcilerinin katılımlarıyla karma bir heyet oluşturma kararı almışlardır. Karma heyet ithama eşdeğer iddialarını arz etmesi için mesnet teşkil edecek belgelerle birlikte gelmesi şartıyla Sayın Garo Kaprielyan’ı 11 Şubat 2025, Salı günü saat 17.00’de yapılacak toplantıya davet etmektedir” dendi.

Kapriyelyan toplantıya katıldı

Kapriyelyan toplantıdan bir gün önce Agos’a yaptığı açıklamada toplantıya gideceğini ancak içeriye alınıp alınmayacağını bilmediğini söyledi.

Kapriyelyan “Açıkamada ‘ithama eşdeğer iddialarını arz etmesi için mesnet teşkil edecek belgelerle birlikte gelmesi şartıyla’ deniyor. Böyle şeylerin belgesi mi olur? Ben toplumdaki şüpheleri dile getiriyorum. Benim söylediğim İtimat Büro’nun, yapılan bağışlara dair esas koçanları ERVAB Mali Büro’ya teslim etmesidir. Bu yapılmadı. Bunun yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Toplantı sonrası açıklama: Komisyon kurulmalı

11 Şubat’taki Kapriyelyan’ın da katıldığı toplantıdan sonra Patrikhane’den şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi’nin aldığı kararla kurulan karma komisyon 11 Şubat 2025, Salı günü saat 17.00’de Sayın Garo Kaprielyan’ın iddiaları hakkında görüşmek üzere Patrikhane’de toplandı. Toplantıya Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Ruhani Meclis Başkanı Kıdemli Peder Zaven Bıçakçyan, Lusararabed Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, Patrikhane Mali Komisyonu üyeleri Vartevar Cavak ve Arman Çiçekoğlu ve ERVAB Mali Komisyon üyesi Mıgırdiç Kaya katıldılar. Ayrıca iddialarını sunmak üzere Garo Kaprielyan kendisine yapılan davete icabet etti. Görüşmeler sonucunda komisyon üyeleri aşağıdaki duyuruyu cemaatimizin dikkatine sunma kararı aldılar:

Komisyon üyeleri olarak bizler İTİMAT BÜRO ile ilgili ileri sürülen iddiaları araştırmak ve bir sonuca bağlamak üzere bir denetleme komisyonu kurmasını ERVAB yönetimine tavsiye ediyoruz.

Toplantıya davet edilen Peder Şirvan Mürzyan İTİMAT BÜRO yetkilileri olarak konunun denetlenmesini altı ay boyunca kurum yöneticilerinden dilediklerini beyan etti. Kendisi İTİMAT BÜRO yetkililerinin ERVAB Yönetiminin kuracağı denetleme komisyonunun çalışmalarını kolaylaştırmak için tam bir işbirliği içinde olacaklarını beyan etti”

Toplantı sonrası karşılıklı suçlamalar

Toplantının ardından Garo Kapriyelyan, Instagram’da Tet Ajanda’ya yayınına konuk oldu. Toplantıda Peder Şirvan Mürzyan’dan koçanların teslim edilmesini istediklerini öne süren Kapriyelyan, “Bana somut belge olup olmadığı sorulmadı” dedi. Halk arasında bağış konusunun sürekli konuşulduğunu ifade eden Kapriyelyan, “Peder Mürzyan toplantıda ERVAB’a altı aydır Büro’nun hesaplarının kontrol edilmesi için çağrı yaptığını ancak yanıt alamadığını söyledi” iddiasını da dile getirdi. Peder Mürzyan da yayına bağlandı ve koçanların teslimi konusunda muhatap bulamadığını söyledi. Yayına katılan ERVAB Genel Sekreteri Levon Kuzikoğlu, Peder Mürzyan’ın 6 ay boyunca koçanları teslim etme konusunda muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin ‘Ne bana ne de başkana bir talep geldi. Bu ayıp bir şey. Kendisiyle Herman Gürciyan görüştü” dedi.

Bunun üzerine Herman Gürciyan da yayına bağlandı ve “Vakıflar üçüncü bir komisyon kursunlar. Mali Komisyon olarak biz istemiyoruz, çok laf oluyor. Tarafsız kişiler kontrol etsin. Denetleme kısa süre içinde biter. Bugüne kadar Büro’nun gönderdiği ikinci nüshaları vakıflar aldı ve bana hiçbir şikayet gelmedi. Biz koçanları (üçüncü nüshalar) istemedik. Kontrol elemanı mıyım ben, neden isteyeyim?” dedi.

Bedros Şirinoğlu ise “Vakıflara teslim edilecek makbuzlar ne zaman ki Herman Gürciyan’a teslim edildi ve kendisi gönderdi, Herman başkan ve ekibi demesi lazımdı ki, ‘Bunların dip koçanları eksik.’ Patrikhane’ye gidip alması gerekiyordu. Bu bir sene sonra ortaya çıkarsa bu işin üstü kapatılıyor duygusu oluşur” şeklinde konuştu.

Yeni yazılım tartışmaları

Canlı yayında, bağış toplama sistemine ilişkin Sevan Haddeler tarafından hazırlanan yazılım da gündeme geldi. İtimat Büro’nun kapanmasının ardından ERVAB’da yapılan toplantılar sonucunda Haddeler tarafından bağışlar için bir yazılım hazırlanması kararlaştırılmıştı. Yayına bağlanan ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, yazılımın hayata geçmemesine ilişkin “Yazılımda bir aksaklık mı var yoksa cenaze kaldıran kilise vakıfları mı bunu istemediler, bu bize zor mu dediler?” ifadelerini kullandı.

Haddeler’den açıklama

Bu gelişmeler üzerine Suitso Yazılım Şirketi’nin CEO’su Sevan Haddeler, ’Nvera’ isminin verildiği yazılım hakkında şu açıklamayı yaptı:

“ Toplumuzun işi bekletilmez’ düşüncesiyle 7 Şubat 2024 tarihinde geliştirmeye başladığımız yazılımı 20 Şubat 2024 tarihinde inşa edip ürün haline getirdik.

24 Şubat 2024 tarihinde ERVAB Stratejik Planlama ve ERVAB Mali Komisyonuna yazılımı sunduk. Her iki komisyon Nvera’nın kesinlikle düzenlenecek ilk ERVAB toplantısında sunulması için ortak kanaate vardılar.

26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen toplantıda toplantıda haziruna yazılım sunumunu gerçekleştirdik.

Sunum sonunda hazirunun geri bildirimleri doğrultusunda bu yazılımın hayata geçirilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

Asıl gayemiz Ermeni toplumu için geliştirilen veya geliştirilecek olan birçok yazılımı birbirleri ile konuşturup Ermeni toplumuna kaliteli hizmet vermek. Buradan Vakıf yöneticilerine sesleniyor, Nvera’ya güvenmelerini istiyorum, daha önce Kvera’ya (Elektronik Seçim Sistemi) güvendikleri gibi.”

Agos