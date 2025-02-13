Daron Acemoğlu yapay zeka yatırımlarına dikkat çekti: 2030’da balon patlayacak

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, ABD’li teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarına dikkat çekerek 2030’da balonun patlayacağı uyarısında bulundu. Acemoğlu, yapay zekaya dökülen milyarlarca dolarlık yatırımın henüz tam karşılığının olmadığını söyledi.

ABD merkezli teknoloji devleri son dönemde yapay zekaya dudak uçuklatan yatırımlar yaparken Çinli DeepSeek’in ortaya çıkışı maliyet algılarını değiştirdi. Microsoft, Meta, Amazon gibi devler yapay zekaya milyarlarda dolar harcarken DeepSeek’le birlikte chatbotların aslında çok daha ucuza mal edilebileceği de ortaya çıktı.

Ancak teknoloji devlerinin yapay zekaya yatırımları artırma planları devam ediyor. Amazon 2024 yılında yapay zeka için 80 milyar dolara yakın harcama yaparken bu tutarı 2025’te 100 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor. Microsoft’un hedefi ise bu yıl yapay zekaya 80 milyar dolar ayırmak. Son 6 yılda meteverse yatırımlarından 70 milyar dolar zarar eden Meta da, AI harcamalarını 2025’te 60 milyar doların üzerinde tutmayı planlıyor.

“Devasa yatırımların henüz karşılığı yok”

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu da tabloya itiraz ederek bu yatırımların bir karşılığının olmadığını söylüyor. Acemoğlu, geçtiğimiz günlerde Financial Times gazetesinde yayımlanan yazısında yapay zekaya dökülen milyarlarca dolarlık yatırımın henüz tam karşılığının olmadığını belirtirken, 2030 yılında patlak verecek bir teknoloji krizi konusunda uyardı.

“ABD’nin toplam borcu 50 trilyon dolara çıkacak”

Öte yandan Acemoğlu, Trump’ın ikinci döneminde ABD’nin toplam borcunun 36 trilyon dolardan 50 trilyon dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti. Amerikan halkının siyasetten gittikçe uzaklaştığını söyleyen Nobel ödüllü ekonomist, bürakrosiye olan güvenin de azaldığını vurguladı.

T24