Ermenistan meclisi, AB üyelik sürecinin başlatılması tasarısını onayladı

Artı Gerçek – Nikol Paşinyan’ın başbakanlığında Rusya’dan uzaklaşıp Batı ile yakınlaşan Ermenistan’da Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısı, meclisten ilk oylamada geçti. Daha çok bir bildiri niteliğindeki yasa tasarısı, “Ermenistan’ın halkının iradesini ifade ederek, Ermenistan’ı güvenli, emniyetli, gelişmiş ve müreffeh bir ülke yapma görevini üstlenerek, Ermenistan’ın AB’ye katılım sürecini başlattığını” duyuruyor.

HAYIRCILARDAN AEB HATIRLATMASI

Paşinyan hükümetinin uzun süredir AB üyeliği için başvurma niyetini dile getirmesine koşut, böyle bir tasarının meclise gelebilmesi için 50 bin imza toplanması işini Demokratik Güçler Platformu isimli sivil girişim üstlendi. İki ayda 60 bin imza toplanmasının ardından 9 Ocak’ta hükümetin kabul ettiği tasarı, mecliste 7’ye karşı 63 oyla kabul edildi. Muhalefet fraksiyonlarından “Ermenistan” oylamayı boykot etti, “Onurum Var” aleyhte oy verdi.

“Onurum Var” grubu, “sadece bildiri niteliğindeki tasarının hukuki açıdan saçma olduğunu” öne sürerken, “Ermenistan ekonomisi için hayati önem taşıyan Avrasya Ekonomik Birliği pazarlarında serbest ticareti tehlikeye attığını” söyledi.

‘ERMENİSTAN-AB İLİŞKİLERİNDE KAYDEDİLEN ÖNEMLİ BAŞARILAR’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Baruyr Hovhannisyan, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, tasarının “ekonomik ve güvenlik işbirliğini çeşitlendirmeyi amaçlayan dengeli ve dengeleyici dış politikayla uyumlu” olduğunu, kabulünün “kendi başına Ermenistan’ın AB üyelik başvurusu anlamına gelmediğini” söyledi.

Hovhannisyan, Ermenistan-AB ilişkilerinde kaydedilen en önemli başarılardan bazılarını, AB ile vize serbestisi konusunda diyalog başlatılması, Ermenistan-AB Ortaklığı konusunda müzakereler yürütülmesi, iki taraf arasında Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzalanması, Ermenistan’ın Avrupa Barış Programı kapsamına alınması, Ermenistan sınırlarına Avrupa Birliği Sivil İzleme Misyonu’nun konuşlandırılması, AB Dayanıklılık ve Büyüme Programı’nın Ermenistan’a desteği olarak sıraladı. Ermenistan, geçen ay ABD ile Stratejik Ortaklık Anlaşması Komisyonu kurulmasına ilişkin anlaşma da imzalamıştı.

‘GÜÇ DENGESİ, ULUSAL GÜVENLİK, ORDU’ VURGUSU

Yasa tasarısını sunan Girişim Grubu Yetkili Temsilcisi Artak Zeynalyan, yasa tasarısının kabulünün Ermenistan’a neler getireceğini şöyle sıraladı: “Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenliği ve dayanıklılığının güçlenmesini artıracak, güç dengesinin yeniden sağlanması yoluyla bölgede istikrar ve barışın tesisine katkıda bulunacak, ulusal güvenliğin sağlanmasının artırılmasına katkıda bulunacak, orduyu AB ülkelerinin ordularının çağdaş standartlarıyla uyumlu hale getirecek.”

‘ERMENİSTAN’I JEOPOLİTİK ÇIKMAZA SOKAR’

“Onurum Var” üyesi Hayk Mamijanyan ise tasarıyı “iyi dileklerden oluşan bir koleksiyon” olarak niteleyip “İyi niyetler uğruna Ermenistan’ın jeopolitik bir çıkmaza girmesi zorunlu mu” sorusunu yöneltti. Mamijanyan, Ermenistan’ın AB’de yer almasının beklenmediğini belirtti.

‘AEB ÜYELİĞİNDEN GELİR ELDE ETMEYE DEVAM EDERKEN Mİ?’

Rusya’dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “AB’ye katılım isteği Ermenistan’ın egemen hakkıdır… ancak halkı Avrasya Ekonomik Birliği’ne üyelikten kazanım elde etmeye devam ediyor” dedi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, meclisin tereddütsüz ilk seferde onay verdiği tasarıyı şöyle değerlendirdi:

“Büyük olasılıkla, Ermenistan’da AB’ye yönelmenin, belki de tam olarak AB’nin bu konudaki çıkarlarının net şekilde anlaşılmaması nedeniyle, hem ülke hem de halkın çıkarları açısından belirli ek getiriler sağlayacağına inanan bazı siyasi güçler var.”

‘AB’NİN OYNUNA GELMEYİN’ İMASI

“Ermeniler, bunun ne ölçüde karşılıklı istek olduğu, Avrupalıların bu konuda ne hissettiği gibi diğer tüm konuları kendileri açıklığa kavuşturmalı… Tabiri caizse uzun kuyruğa giren birçok ülkenin deneyimini biliyoruz. Bu, onlarca yılla ölçülen bir kuyruk.”

“Şimdilik biz Rusya olarak, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üyelikten, Avrasya ekonomik bütünleşme süreçlerinden kazanç elde etmeye devam ettiği olgusundan hareket ediyoruz. Bu getiriler çok daha net.”

MOSKOVA’YA GÖRE İKİSİ BİRARADA OLAMAZ

Rusya Dışişileri Bakanı Sergey Lavrov, geçen ayki açıklamasında, “Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği, Avrupa Birliği’ne üye olma isteğiyle çelişiyor, çünkü bu uluslararası birlikler farklı prensiplere dayanıyor” uyarısını yapmıştı. (Agos, Armenia News, Sputnik, Dış Haberler)

Artı Gerçek