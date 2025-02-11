Patrikhane’deki İtimat Büro toplantısı başladı, Kapriyelyan da toplantıya katılıyor

Ermeni toplumunun üyelerinden Garo Kapriyelyan’ın kendini fesheden İtimat Büro’ya yatırılan paraların yerine gitmediği yönünde sosyal medyada dile getirdiği iddialar üzerine Patrikhane Ruhani Kurulu bir açıklama yapmış, Kapriyelyan’ı 11 Şubat Salı günü yapılacak toplantıya elindeki bilgi ve belgelerle katılmaya çağırmıştı. Toplantıdan bir gün önce Agos’a konuşan Kapriyelyan toplantıya gideceğini, ancak içeri alınıp alınmayacağını bilmediğini söylemişti. Kapriyelyan “Böyle şeylerin belgesi mi olur? Ben toplumdaki şüpheleri dile getiriyorum” demişti. Toplantı başladı, Kapriyelyan da toplantıya katılıyor.

Ruhani Kurul 7 Şubat’ta şu açıklamayı yapmıştı: “Kadasetli Patrik Hazretleri’nin başkanlığında toplanan Ruhani Meclis, 7 Şubat 2025 tarihli oturumunda, İTİMAT BÜRO hakkında internette yer alan Sayın Garo Kaprielyan’ın iddialarını dikkate almak üzere Peder Şirvan Mürzyan’ın yaptığı yazılı başvuruyu ele almıştır.Meclis üyeleri, Ruhani Meclis, Patrikhane Mali Komisyonu ve ERVAB Mali Komisyonu temsilcilerinin katılımlarıyla karma bir heyet oluşturma kararı almışlardır. Karma heyet ithama eşdeğer iddialarını arz etmesi için mesnet teşkil edecek belgelerle birlikte gelmesi şartıyla Sayın Garo Kaprielyan’ı 11 Şubat 2025, Salı günü saat 17.00’de yapılacak toplantıya davet etmektedir.Ruhani Meclis, cemaat kurum ve kilise vakıflarımızın yönetim kurullarını ve cemaatimiz üyelerini yanlarında belgeler olması kaydıyla şikayet veya iddialarını arz etmeye davet etmektedir. Ruhani Meclis, yapılan beyan ve ithamların doğruluğunu araştıracaktır.”Kapriyelyan toplantıdan bir gün önce Agos’a yaptığı açıklamada toplantıya gideceğini ancak içeriye alınıp alınmayacağını bilmediğini söyledi. Kapriyelyan “Açıkamada ‘ithama eşdeğer iddialarını arz etmesi için mesnet teşkil edecek belgelerle birlikte gelmesi şartıyla’ deniyor. Böyle şeylerin belgesi mi olur? Ben toplumdaki şüpheleri dile geteriyorum. Benim söylediğim İtimat Büro’nun, yapılan bağışlara dair esas koçanları ERVAB Mali Büro’ya teslim etmesidir. Bu yapılmadı. Bunun yapılmasını talep ediyorum” dedi.Edinilen bilgilere göre toplantı 11 şubat Salı günü 17.15 sularında başladı Kapriyelyan da toplantıya katılıyor. 2016 yılında Narod Mürzoğlu’nun yöneticiliğini üstlendiği özel bir şirket olan İtimat Büro, cenaze törenlerinde yapılan bağışları ilgili kurumlara aktarıyor ve yüzde 10 komisyon alıyordu. 2022 yılında yapılan vakıf seçimleri sonrası birçok vakıf yönetim kurulunda yaşanan değişiklikler sonrası İtimat Büro’ya ilişkin çok sayıda yorum yapılmıştı. 1 Şubat 2024’te Patrikhane bir açıklama yayınlamış, Patrik Maşalyan’ın ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’na İtimat Büro’yu inceleme talimatı vermişti. Büro, 15 Şubat 2024’te faaliyetlerine son verme kararı almış ve eşi Peder Şirvan Mürzyan’ın organ nakli operasyonu nedeniyle bağışların 60 gün sonra hak sahiplerine teslim edileceği belirtilmişti.

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