Kilikya Ermeni Katolikosu, Trump’a Ermeni esirlerin Bakü’den geri dönmesi için destek çağrısında bulundu

Kilikya Büyük Evi Katolikosu Aram I, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a bir mektup göndererek, Azerbaycan’da yasa dışı olarak tutulan Ermeni esirlerin serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasını talep etti. Mektubunda, Trump’ı göreve başlamasından dolayı tebrik ederken, onun küresel barışa olan bağlılığını da vurguladı.

Katolikos, Trump’ın daha önce Azerbaycan’ın Artsakh’taki Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizliğini kınayan açıklamalarına ve Ermenilerin kendi topraklarına geri dönmesine verdiği desteğe atıfta bulundu. Aram I, Trump’tan bu konuda müdahil olmasını ve özellikle Bakü’de kapalı mahkemelerde yargılanan eski Artsakh liderleri de dahil olmak üzere, Ermeni esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını sağlamasını istedi.

Bu adımın bölgesel istikrara katkı sağlayacağını, iyi niyeti güçlendireceğini ve Trump’ın ilan ettiği barış misyonuyla örtüştüğünü vurgulayan Aram I, mektubunu bu insani meseleler konusunda diyaloğun devam edeceğine dair umudunu dile getirerek tamamladı.

ERMENİ HABER AJANSI