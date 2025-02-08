Tarihi mirasa darbe vuracaklardı

Ali Rıza AKBULUT
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Küçükçekmece ve Fatih’te tespit edilen adreslere 8-25 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda, çeşitli dönemlere ait toplam 931 parça tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında Anadolu Selçuklu dönemine ait 81 gümüş sikke, Osmanlı dönemine ait 35 karo parçası, Hıristiyanlık dönemine ait 184 ikona, Bizans dönemine ait 7 cam süs eşyası bulundu.
Ele geçirilen eserlerin Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Milli Saraylar Resim Heykel Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi.
Yorumlar kapatıldı.