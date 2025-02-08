Komşuda alarm sürüyor: En olası senaryo 6 büyüklüğünde deprem! AFAD’da Santorini toplantısı: Etkileri ülkemize kadar ulaşabilir

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeni ile günlerdir peş peşe depremlerle sarsılan Santorini Adası’ndaki alarm durumu devam ediyor. Sismolog Akis Tselentis en olası senaryonun 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu iddia ederken, AFAD dün Santorini Adası’nda gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda olası bir volkanik patlama, deprem ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkilerinin ülkemize kadar ulaşabileceği belirtildi.

Ege Denizi’nde günlerdir devam eden sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 12.00’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

7 BİN 700’DEN FAZLA DEPREM! 2-3 HAFTA DEVAM EDEBİLİR

AFAD’a göre, deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3’den büyük deprem sayısı 761’e ulaştı. Kaydedilen en büyük deprem ise 5,2 büyüklüğünde. Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış gösteren ve derinlikleri 5 km ile 25 km arasında değişen depremler arasında Türkiye kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşti.

Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı 26 Ocak’tan bu yana 7 bin 700’den fazla sarsıntı kaydedildiğini duyururken hükümete konuyla ilgili danışmanlık yapan sismolog Costas Papazachos, Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, son verilere dayanarak faaliyetin “iki ila üç hafta” süreceğini söyledi.

MİÇOTAKİS’TEN ‘SOĞUKKANLI OLUN’ ÇAĞRISI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi’nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle dün sarsıntıların merkezinde bulunan Santorini Adası’nı ziyaret etti. Miçotakis, Ada sakinlerine soğukkanlılık çağrısında bulunarak, “Biz herhangi bir bilimsel değerlendirmede bulunmayacağız. Bu başkalarının işi. (Uzmanlar) değerlendirmelerini yapıp bize tavsiyelerde bulunsun.” diye konuştu.

OKULLAR 14 ŞUBAT’A KADAR KAPALI KALACAK

Yunanistan Altyapı Bakanlığı’na bağlı Deprem Planlama ve Koruma Örgütü (OASP) tarafından yapılan açıklamada, Santorini, Ios, Anafi ve Amorgos adalarındaki okulların en az 14 Şubat’a kadar kapalı kalacağı belirtildi. Kapalı alanlarda toplu etkinliklerden kaçınılması, terk edilen binalara girilmemesi ve limanlarda konaklamaktan kaçınılması istendi. Ayrıca kaya düşmesine karşı kritik bölgelerdeki trafiğe kısıtlama getirildiği belirtildi.

Santorini’de 1 Mart’a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

AFAD’DA TOPLANTI

Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler dün AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen bir toplantıda ele alındı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığındaki değerlendirme toplantısında; Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren görülen sismik aktivite sonucu meydana gelebilecek muhtemel daha büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülkemiz kıyıları için oluşturabileceği tehlikeler ele alındı.

“ETKİLERİ ÜLKEMİZE KADAR ULAŞABİLİR”

Toplantı sonrası yapılan açıklamada “Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır. Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgâr ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir. ” ifadeleri yer aldı.

SANTORİNİ’DE ALARM DEVAM EDİYOR: EN OLASI SENARYO 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM

Hafta sonundan bu yana 11.000’den fazla kişinin terk ettiği Santorini adasında alarm durumu devam ediyor.

In.Gr haber sitesinde yer alan habere göre, Sismolog Akis Tselentis sismik aktivite ile ilgili en olası senaryonun 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu iddia ediyor.

Sismik aktivitenin zayıflamadığı, belirtilerin hala depreme işaret ettiği konusunda ısrar eden Tselentis, volkanik patlamalara ihtimal vermeyerek “Büyük olasılıkla, asla tam olarak söyleyemem, fay hattı 6R büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Bunun küçük bir ihtimal de olsa 7R’ye kadar yükselebileceğini aklımızda tutmalıyız. Ana deprem geciktikçe beklenen büyüklük de artacaktır.” dedi.

6 büyüklüğündeki bir depremin en çok Oia’yı etkileyeceğini öne süren uzman, 7 büyüklüğündeki bir depremin ise önemli bir tsunami ile sonuçlanacağını iddia ediyor.

Hürriyet Gazetesi