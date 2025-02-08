İnşaata başlamışlar… Rum Kesimi’ne Siyonist okulu

On yıl öncesine kadar Rusya’nın AB içindeki “Truva Atı” diye anılan Kıbrıs Rum yönetimi çok hızlı çark ederek ABD ve İsrail’e kapılarını sonuna kadar açtı.

Amerikan ordusuna askeri üslerini açan ve son yıllarda İsrail gizli servisi Mossad’ın operasyon üssü haline gelen Rum yönetimi şimdi de İsrail başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Yahudi muhacirleri toplamaya başladı. Rum yönetimi Hahambaşı Arie Zeev Raskin, bölgeye son yıllarda büyük akın yaşandığını belirterek, sürekli ikamet eden Yahudi aile sayısının 4 bini geçtiğini açıkladı.

70 MİLYON DOLARLIK OKUL

İsrail medyasından Jeruselam Post, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin Rum hükümeti ile bir dizi temasta bulunarak Limasol kentine ‘Siyonist okul’ açma izni aldığını duyurdu. İnşaat çalışmaları başlanan ve 70 milyon dolara mal olması beklenen 1500 kişilik özel okul, İsrail dışından gelecek Yahudi ailelere öncelik verecek.

Hürriyet Gazetesi