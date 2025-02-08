Ana Dil Günü etkinlikleri: Binlerce yıllık bu mirası geleceğe taşımak boynumuzun borcudur

Ana Dil Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, kentin çokdilliliğne işaret ederek, “Anadili öğrenimi sadece evlerde değil, okullarda da olmalıdır. Neden dillerimiz yok olmakla yüz yüze?” şeklinde konuştu.

Artı Gerçek- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 21 Şubat Ana Dil Günü etkinlikleri kapsamında Surp Giragos Kilisesi’nde “Diyarbakırlı Mıgırdiç Dikranyan ve Ermeni Harfli Kürtçe Metinler” paneli düzenledi. Panele Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, Sur Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Örhan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve dil bilimciler katıldı.

Prof. Dr. Bülent Bilmez’in modere ettiği panelde, Abdurrahman Yiğitalp, Artun Gebenlioğlu, İrfan Çağatay, Serhat Bozkurt ve Tahir Baykuşak konuşmacı olarak yer aldı.

‘ÇOK DİLLİ KÜLTÜRÜ BÜYÜTECEĞİZ’

Açılış konuşmasını yapan Doğan Hatun, Diyarbakır’ın bir Kürt şehri olduğunu ama aynı zamanda çok dilli bir kent olduğunu söyledi. Hatun, “Biz çok dilliliği yaşatacağız. Kültürümüz ve bu kentteki tarihi yapıtlar bu çoğulculuğun en bariz örnekleri. Bu bize bir miras olarak kaldı. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip bu mirası bin yıllarca ileriye taşımak bizim boynumuzun borcudur. Uzun süren asimilasyon politikasını kırmak için bu çok dilliliğe sahip çıkmalıyız. Anadili öğrenimi sadece evlerde değil, okullarda da olmalıdır. Neden dillerimiz yok olmakla yüz yüze? Bunu iyi düşünmeliyiz. Anneler yüzlerce yıl bu dili bu seviyeye getirdiler biz de bu yükü almalıyız” dedi.

Hatun, Migirdiç Dikranyan’ın Ermeni harflerle Kürtçe yazdığı eseri bu bilinçle yazdığını ve bu kültürü bir miras olarak aktardığını söyledi. Dikranyan’ın oluşturduğu mirasa sahip çıkıp gelecek nesillere taşımak gerektiğinin altını çizen Hatun, bu kentin çok dilli kültürünü büyütüp dünyaya yaymayı hedeflediklerini belirtti.

MİGİRDİÇ DİKRANYAN’IN HAYATI ANLATILDI

Migirdiç Dikranyan’ın biyografisi, edebi hayatı ve dil meselesine bakışının aktarıldığı panelde, eserin yayınlanma sürecinde karşılaşılan zorluklar, Ermenicede kullanılan harflerin Latincede nasıl gösterildiği gibi bir takım çalışmalar yaptıkları aktarıldı.

Eserin ortaya çıkartılmasında ekibin içerisinde yer alan ve panelin ev sahipliğini yapan Büyükşehir Belediyesi Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürü Tahir Baykuşak, çok değerli bir çalışma ekibiyle karşı karşıya olduklarını ve ortaya çıkan bu metnin gerek dini, gerek sosyolojik gerekse tarihsel boyutuyla pek çok açıdan değerlendirilebileceğini söyledi. Baykuşak, “19. Yüzyıl Ermeni harfli Kürtçe, Türkçe metinlerin çok ciddi anlamda yoğunlaşıldığı bir dönem. Ortaya konulan bu eser dil bilimi açısından akademilerde çalışma yapacak, üzerinde master, doktora tezi yapacak olan akademisyenlerin önünü açacak bir eser” dedi. (MA)

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