Yıkıntılar arasında ayin

D SERCAN ÖZKURNAZLI/ SERAY ŞAHİNLER-

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hristiyanlar vatandaşlar için Antakya Rum Ortodoks Kilisesi’nin yıkıntıları arasında ayin yapıldı.

Ayini Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti. Orduluoğlu, “Hüzün bizleri umutsuzluğa iter lakin umut bizi diri tutar. Tekrar yeşereceğiz. Allah bütün idarecilerimize burayı yeniden inşa etmek için sağlık versin. Devlet ve millet olarak Hatay’ı birlikte inşa edeceğiz” dedi. Orduluoğlu, “Hüzün yok, artık umut var. Kaybettiklerimizi kalplerimizde taşıyacağız, Antakya’yı var etmek için umutla ileriye bakacağız” ifadelerini kullandı.

Deprem şehitliğinde büyük acı

Hatay’da depremde hayatını kaybeden binlerce can da Narlıca’daki Deprem Şehitliği’nde yad edildi. Yakınlarını kaybedenlere destek için gelen vatandaşlar da depremzedeleri yalnız bırakmadı. Şehitlik çok kalabalık ama çok sessizdi. Kabir ziyaretinde konuştuğumuz Ahaska Ailesi, “Dayanması çok zor. Depremden sonra buradan taşındık ama yapamadık, konteyner de olsa vatanımıza geri döndük” sözleriyle acılarını paylaştı. Kimsesiz çocukların yer aldığı bölüm ise rengarenk balonlarla donatılmıştı.

Milliyet Gazetesi