Trump, Ermeni kökenli ünlü avukatı büyükelçi olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Michael Kavukjian’ı ABD’nin Norveç Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, paylaşımında Kavukjian’ın Norveç Krallığı’na büyükelçi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kavukjian, hem avukat hem de eski bir CIA görevlisi olarak tanınıyor. The New York Times, onun Cumhuriyetçi Parti’ye büyük bağışlar yaptığını ve 2024 yılında Trump’ın kampanyasına 700.000 dolar bağışta bulunduğunu aktardı.

Kariyerinin büyük bir kısmını White & Case hukuk firmasında geçiren Kavukjian, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citibank, Deutsche Bank ve Northern Trust gibi büyük kurumsal müşterileri temsil etti. 35 yıl boyunca finans ve hukuk alanında etkili roller üstlendiği biliniyor.

ERMENİ HABER AJANSI