Patrikhane’den İtimat Büro ile ilgili açıklama

Türkiye Ermenileri Patrikliği cenazelerde yapılan bağışları ilgili kurumlara yönlendirmekle görevli olan, ancak geçtiğimiz aylarda eleştiriler üzerine faaliyetlerine son veren İtimat Büro ile ilgili gelişmeler hakıknda bir açıklama yayınladı.

Türkiye Ermeni Patrikliği, 15 Şubat 2024’te cenazelerde yapılan bağışları ilgili kurumlara aktarılmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle kapanan İtimat Büro’ya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya, basın ve sözlü olarak İtimat Büro’nun yöneticisi Narod Mürzoğlu’nun eşi Peder Şirvan Mürzyan’a yönelik söylentilerin yayılmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, “Elinde kanıtı olan belgeleriyle başvursun ya da ebediyen sussun. Söylentilere söylenti ekleyerek bir din adamına, Patriklik Makamı ve Organlarına karşı iftiraları çoğaltmak kabul edilemez bir ayıptır, günahtır” ifadeleri yer aldı.

Açıklama şu şekilde:

“Cemaatimizin özellikle cenazelerde toplanan bağışları ilgili kurumlara ulaştırma görevini üstlenmiş İTİMAT BÜRO, 2016 yılından 2024 yılına dek özel bir şirket olarak yüzde on komisyonla çalışmıştır. NAROD MÜRZOĞLU adına kayıtlı bu şirket, son zamanlarda daha ziyade eşi Peder Der Şirvan Kahana ile özdeşleştirilmiştir. 2024 yılında Der Şirvan Hayr’ın yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı ödemelerde gecikmeler yaşanmış, önceden duyurulduğu halde bu bahane edilerek sanki büyük yolsuzluklar yapılıyormuş gibi bazı çevrelerce kirli bir kampanya yürütülmeye başlanmıştır.

Bunun üzerine Patrik Hazretleri ERVAB’a bu konunun ele alınması direktifini vermiştir. İtimat Büro yetkilileri ERVAB Mali Komisyonuna gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu söylentiler çıktıktan sonra hem sözlü hem de basın ve sosyal medya aracılığıyla İtimat Büro ve Patrikhane tarafından defalarca şikâyeti olan vakıf veya bağışçıların ellerindeki makbuzlarla ilgili vakfa ya da Patrikhaneye başvurmaları duyurulmuştur. Basına yansıyan tek bir şikâyet olmuş, onun da yanıtı verilmiş ve bağışın hedefine ulaştığı kanıtlanmıştır.

İtimat Büro kapanmadan en az altı ay bu çağrılar yapılmasına ve hiçbir yolsuzluk kanıtı bulunamamasına rağmen Der Şirvan Kahanayla ilgili iftira ve itibar suikastı niteliğindeki sözlü ve yazılı beyanların devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Bu bağışlar üç makbuz olarak yapılmaktaydı. Biri bağışı yapana teslim edilirken, diğeri Büroda saklanmakta, üçüncüsü ise bağışın yapıldığı vakfa veya derneğe gönderilmekteydi. Finansal ilişkilerde, mağdurun kendisi mağduriyetini belgelemek zorundadır. Bu tip konularda iddialar kanıtlanamadığı halde düzenli olarak dile getirildiğinde, iftira olarak değerlendirilir ve hukuksal yaptırıma tabidir.

İtimat Büro ilgili kurumlarla tüm hesaplarını kapatarak ticari hayatına son vermiştir. Ne ilgili kurumlardan ne de şahıslardan bugüne dek Patriklik Makamı’na, belgeleriyle yazılı olarak tek bir şikayet ulaşmamışken bu iftiraların sanki gerçek ve kanıtlanmış yolsuzluklar olarak tekrar ve tekrar kullanıma sokulma çabası esef vericidir.

Son olarak, tekrar çağrıda bulunuyoruz.

Elinde kanıtı olan belgeleriyle başvursun ya da ebediyen sussun. Söylentilere söylenti ekleyerek bir din adamına, Patriklik Makamı ve Organlarına karşı iftiraları çoğaltmak kabul edilemez bir ayıptır, günahtır. Cemaatimizin evlatlarını böyle bir vebalin altına girmemeleri, hakikati sorgulayan bir tavır sergileyerek kanıtsız söylentilere itibar etmemeleri yönünde öğütlüyoruz.

Ermeni Patrikliği”

Ruhani Meclis’ten açıklama

Öte yandan Ruhani Kurul Meclisi, 7 Şubat’ta toplanarak, Garo Kaprielyan’ın İtimat Büro hakkında sosyal medyada öne sürdüğü paylaşımlarına ilişkin Peder Mürzyan’ın başvurusunu ele aldı. Toplantıda Ruhani Meclis, ERVAB Mali Komisyon ve Patrikhane Mali Komisyon üyelerinden bir heyet oluşturulması ve Kaprielyan’ın 11 Şubat’ta yapılacak Ruhani Meclis toplantısına katılması kararı verildi.

Duyuru şu şekilde:

“Kadasetli Patrik Hazretleri’nin başkanlığında toplanan Ruhani Meclis, 7 Şubat 2025 tarihli oturumunda, İTİMAT BÜRO hakkında internette yer alan Sayın Garo Kaprielyan’ın iddialarını dikkate almak üzere Peder Şirvan Mürzyan’ın yaptığı yazılı başvuruyu ele almıştır.

Meclis üyeleri, Ruhani Meclis, Patrikhane Mali Komisyonu ve ERVAB Mali Komisyonu temsilcilerinin katılımlarıyla karma bir heyet oluşturma kararı almışlardır.

Karma heyet ithama eşdeğer iddialarını arz etmesi için mesnet teşkil edecek belgelerle birlikte gelmesi şartıyla Sayın Garo Kaprielyan’ı 11 Şubat 2025, Salı günü saat 17.00’de yapılacak toplantıya davet etmektedir.

Ruhani Meclis, cemaat kurum ve kilise vakıflarımızın yönetim kurullarını ve cemaatimiz üyelerini yanlarında belgeler olması kaydıyla şikayet veya iddialarını arz etmeye davet etmektedir.

Ruhani Meclis, yapılan beyan ve ithamların doğruluğunu araştıracaktır.

RUHANİ MECLİS DİVANI”

Ne olmuştu

2016 yılında Narod Mürzoğlu’nun yöneticiliğini üstlendiği özel bir şirket olan İtimat Büro, cenaze törenlerinde yapılan bağışları ilgili kurumlara aktarıyor ve yüzde 10 komisyon alıyordu.

2022 yılında yapılan vakıf seçimleri sonrası birçok vakıf yönetim kurulunda yaşanan değişiklikler sonrası İtimat Büro’ya ilişkin çok sayıda yorum yapılmıştı. 1 Şubat 2024’te Patrikhane bir açıklama yayınlamış, Patrik Maşalyan’ın ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’na İtimat Büro’yu inceleme talimatı vermişti. Büro, 15 Şubat 2024’te faaliyetlerine son verme kararı almış ve eşi Peder Şirvan Mürzyan’ın organ nakli operasyonu nedeniyle bağışların 60 gün sonra hak sahiplerine teslim edileceği belirtilmişti.

Zartuhi Özbağ Bağdat, 10 Şubat’ta Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapılan bir cenaze törenine kendisi adına Feriköy Merametçiyan Okulu’na 4 bin TL bağışta bulunmuştu. Bağdat’ın yanı sıra ailesinden 2’şer bin TL ve bin 600 dolar da aynı kuruma bağış yapılmıştı.

Bağdat, Büro’nun 15 Şubat’ta kapanmasının ardından Feriköy Kilisesi’nin aramış ve kendisine yeni bir sistem üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öğer, kurumuna belli miktar bağışın geldiğini doğrulamış ancak dekontların ellerinde olmaması nedeniyle bağışı kontrol edemediklerini söylemişti. ERVAB Mali Komisyon Başkanı Herman Gürciyan da bağışların kurumlara iletildiğini, dekontların da teslim edilmesiyle birlikte vakıfların bağışları kontrol edeceğini ifade etmişti. Gürciyan, Agos’a açıklama yapmış ve Büro’nun makbuzları ERVAB’a teslim ettiğini belirtmişti.

Bir yıldır toplantılar düzenleyen ERVAB, kalıcı yeni bağış sistemi üzerine çalışmalarını sürdürmesine rağmen bir sonuca varılamadı. Bağışların kolayca denetlenebilmesi ve takip edilebilmesi için bir yazılım hazırlandı ancak henüz hayata geçmedi.

Agos