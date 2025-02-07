Diyarbakır’daki Anadil Günü etkinlikleri programı açıklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla, yarın başlayıp, 22 Şubat’a kadar sürecek bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Artı Gerçek- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 21 Şubat Dünya Anadil Günü kapsamında film gösterimi, tiyatro, panel, konser, dengbêj dinletisi ve hikâye anlatıcılığı gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 22 Şubat’a kadar sürecek etkinlikler, yarın Surp Giragos Kilisesi’nde “Diyarbakırlı Mıgırdiç Dikranyan ve Ermeni Harfli Kürtçe Metinler” başlığıyla gerçekleştirilecek panelle başlayıp, konserle sona erecek.
Dünya Anadil Günü etkinlikleri programı şu şekilde:
“* 8 Şubat Cumartesi
Panel: Diyarbakırlı Mıgırdiç Dikranyan ve Ermeni Harfli Kürtçe Metinler
Katılımcılar: Prof. Dr. Bülent Bilmez, Abdurrahman Yiğitalp, Artun Gebenlioğlu, İrfan Çağatay, Serhat Bozkurt, Tahir Baykuşak
Yer-Saat: Surp Giragos Kilisesi – (16:00)
- 17 Şubat Pazartesi
Film: Siyah Kız
Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00)
- 18 Şubat Salı
Film: Gizli Ulus
Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19:00)
- 19 Şubat Çarşamba
Hikâye Anlatıcısı ve Dengbêj Gecesi
Katılımcılar: Ayhan Erkmen, Sidiqê Farqînî, Serkanê Bismilî
Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00)
- 20 Şubat Perşembe
Belgesel Film: Her Ev Bir Okul
Tiyatro: Strip-Tease
Oyuncular: Zeycan Ateş, Lokman Baran, Sena Özbey
Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00-20.00)
- 21 Şubat Cuma
Resepsiyon
Kirmanckî/Zazakî Gecesi
Konser
Katılımcılar: Celo Boluz, Derya Cengîz, Eylul Nazlıer, Xoser Rayirwan, Wusar, Bedriye Topaç, Omer Barası, İdris Yazar, Mem Keleş Çilek
Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi (17.30-19.00)
- 22 Şubat Cumartesi
Konser
Sanatçılar: Ayfer Düzdaş, Lawje
Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00)” (MA)
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