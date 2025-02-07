Diyarbakır’daki Anadil Günü etkinlikleri programı açıklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla, yarın başlayıp, 22 Şubat’a kadar sürecek bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Artı Gerçek- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 21 Şubat Dünya Anadil Günü kapsamında film gösterimi, tiyatro, panel, konser, dengbêj dinletisi ve hikâye anlatıcılığı gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 22 Şubat’a kadar sürecek etkinlikler, yarın Surp Giragos Kilisesi’nde “Diyarbakırlı Mıgırdiç Dikranyan ve Ermeni Harfli Kürtçe Metinler” başlığıyla gerçekleştirilecek panelle başlayıp, konserle sona erecek.

Dünya Anadil Günü etkinlikleri programı şu şekilde:

“* 8 Şubat Cumartesi

Panel: Diyarbakırlı Mıgırdiç Dikranyan ve Ermeni Harfli Kürtçe Metinler

Katılımcılar: Prof. Dr. Bülent Bilmez, Abdurrahman Yiğitalp, Artun Gebenlioğlu, İrfan Çağatay, Serhat Bozkurt, Tahir Baykuşak

Yer-Saat: Surp Giragos Kilisesi – (16:00)

17 Şubat Pazartesi

Film: Siyah Kız

Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00)

18 Şubat Salı

Film: Gizli Ulus

Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19:00)

19 Şubat Çarşamba

Hikâye Anlatıcısı ve Dengbêj Gecesi

Katılımcılar: Ayhan Erkmen, Sidiqê Farqînî, Serkanê Bismilî

Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00)

20 Şubat Perşembe

Belgesel Film: Her Ev Bir Okul

Tiyatro: Strip-Tease

Oyuncular: Zeycan Ateş, Lokman Baran, Sena Özbey

Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00-20.00)

21 Şubat Cuma

Resepsiyon

Kirmanckî/Zazakî Gecesi

Konser

Katılımcılar: Celo Boluz, Derya Cengîz, Eylul Nazlıer, Xoser Rayirwan, Wusar, Bedriye Topaç, Omer Barası, İdris Yazar, Mem Keleş Çilek

Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi (17.30-19.00)

22 Şubat Cumartesi

Konser

Sanatçılar: Ayfer Düzdaş, Lawje

Yer-Saat: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi – (19.00)” (MA)

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