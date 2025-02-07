Dink Cinayeti; Yargıtay’ın bazı sanıklar açısından bozduğu kamu görevlileri davasında karar açıklandı. 9 müebbet

Kamu görevlilerinin yargılandığı ve bazı sanıklar açısından Yargıtay’ın yeniden yargılama kararı verdiği dava 7 Şubat’a ertelenmişti. Duruşmaya devam edildi. Duruşmada sanıklardan Muharrem Demirkale savunma yaptı. Diğer sanıklar da son sözlerini söylediler ve beraatlerini talep ettiler. Mahkeme kararını açıkladı. Muharrem Demirkale, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay, Okan Şimşek ve Ali Öz için müebbet hapse hükmedildi. Ayrıca Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Bekir Yokuş için de müebbet hapse hükmedildi. Heyet, Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan’ın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Dink Ailesi avukatları “Eksik soruşturma ve kovuşturma” gerekçesiyle bu karara itiraz edecek.

Duruşma sanıklardan Muharrem Demirkale’nin savunmasıyla başladı. Davayı gazetecilerin yanısıra Hrant’ın Arkadaşları, P24 Dava Takip ve RSF Türkiye de izledi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Muharrem Demirkale, “30 yıllık görevimin 18 yılını istihbaratta geçirdim. Bu 18 yıl içinde her türlü terör örgütünün operasyonuna katıldım. Ben sadece devlet-i aliyyenin işlerini yaptım vatana ve millete bağlılık içinde. Hiçbir örgütle ilişkim yok. Net olarak söylüyorum bu dava kumpas davasıdır. Bu dosya kapsamında hakkımda hukuken geçerli herhangi bir somut delil olmadığı gibi aleyhime bir tanık beyanı da yoktur. Bu cinayetin işleneceğini bildiğimin somut delili nerede? Hiçbir yerde. Bilgim olmayan bu olayda hangi kusurum var da yargılanıyorum?” diye sordu.

Soruşturmanın savcılarından Gökalp Kökçü’yü ve o dönem başsavcı olan İrfan Fidan’ı da suçlayan Demirkale, suçsuz olduğunu, Dink ailesi avukatları neyi talep ediyorsa kendisinin de onu talep ettiğini ancak mahkemenin hep reddettiğini öne sürdü. .

Demirkale: “Soruşturma kapsamında cinayet sırasında İstanbul Jandarma İstihbarat görevlilerinin de olay yerinde olduğu iddia edilmiş, eski jandarma görevlisi sanık Yusuf Bozca’ya bu kişilerin teşhisi yaptırılmıştı. Ama mahkeme huzurunda bu teşhis yalanlandı…” dedi.

Son sözü sorulan Muharrem Demirkale, “Kalbe ağır gelen ne varsa bize yaşattınız, bize yaşattığınızı siz de yaşarsınız” dedi.

Kamu görevlilerine yönelik olarak hazırlanan iddianamede Demirkale’nin Agos gazetesi çevresinde bulunan ve Ogün Samast’ı takip eden Jandarma görevlilerinin komutanı olduğu öne sürülüyordu.

Demirkale’nin savunmasının ardından diğer sanıklara son sözleri suruldu.

Tutuklu sanıklardan Hasan Durmuşoğlu, Veysal Şahin, Gazi Günay ve Okan Şimşek son söz olarak, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Karar açıklandı

Mahkeme, yaklaşık 1 saatlik aradan sonra oybirliğiyle verdiği hükmünü açıkladı.

Heyet, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç’ın beraatine hükmetti.

Muharrem Demirkale’ye Anayasa’yı ihlal suçundan açılan davanın reddine karar veren heyet “tasarlayarak öldürmek” suçundan müebbet hapsine karar verdi.

Yavuz Karakaya’ya “Anayasa’yı ihlal” suçundan açılan davanın reddine karar veren heyet, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay mahkumiyetine hükmetti. Bekir Yokuş’un “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar veren heyet, “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 10 yıl hapsine karar verdi.

Veysal Şahin’in “ihmali davranışla öldürme” suçundan 15 yıl hapsine karar veren mahkeme, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından beraatine hükmetti.

Gazi Günay’ın “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar veren heyet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hüküm tesisine yer olmadığına karar verdi. Günay’ın “tasarlayarak öldürme” suçundan 25 yıl hapsine hükmetti. Okan Şimşek’in “Anayasa’yı ihlal” müebbet hapsine karar veren mahkeme, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hüküm tesisine yer olmadığına karar verdi, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapsine hükmetti.

Ali Öz’ün “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine hükmeden heyet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hüküm tesisine yer olmadığına karar verdi, Öz, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 25 yıl hapse mahkum edildi.

Mehmet Ayhan’ın “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar veren heyet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Onur Karakaya’nın “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar veren heyet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hüküm tesisine yer olmadığına hükmetti. Karakaya, “kasten öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Osman Gülbel’in “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar veren heyet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapsine karar verildi. Hasan Durmuşoğlu’nun “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar veren heyet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.

Faruk Sarı’nın firari olması sebebiyle dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan’ın da hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Dink Ailesi avukatları “Eksik soruşturma ve kovuşturma” gerekçesiyle karar itiraz edecek.

Davanın geçmişi

Kamu görevlilerinin yargılandığı ve bazı sanıklar açısından Yargıtay’ın yeniden yargılama kararı verdiği Dink Cinayeti Davası’nın önceki duruşmalarında Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Engin Dinç gibi isimler için suç duyurusu talebinde bulunmuştu.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası 2021’de sona ermişti.

Mahkeme, Dink Ailesi avukatlarının taleplerinin büyük bölümünü karşılamadığı için avukatlar davayı Yargıtay’a taşıdılar, ancak Yargıtay’ın da taleplere karşılık vermemesi üzerine dava AYM’ye taşınmış durumda.

Ancak Yargıtay bazı sanıklar açısından bozma kararı vermişti. Bu kapsamda 7’si tutuklu 15 kamu görevlisi yargılanıyor.

Davada yargılanan isimler şöyle: Ali Öz, Bekir Yokuş, Faruk Sarı, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Ali Özkılıç, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Şükrü Yıldız, Veysal Şahin, Volkan Şahin ve Yavuz Karakaya.

Daha önce Cumhuriyet Savcısı Süleyman Erturan esas hakkındaki mütalaasını vermişti. Savcı, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel’in “tasarlayarak kasten öldürme” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Bu davada Dink Ailesi avukatları savcılık mütalaasına karşı mütalaalarını sunmuştu.

Kapsamlı bir dilekçe sunan Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, soruşturma safhasındaki eksiklere dikkat çekmiş, cinayete giden yolun gereğince soruşturulmadığını, Dink için İstanbul’da koruma önlemlerinin alınmadığını vurgulamıştı.

Deveci mütalaasının sonunda “Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun ile Hacı Ömer Ünalır haklarında Mahkemeniz tarafından TCK’nın 309. maddesinden suç duyurusunda bulunulmasına, Volkan Şahin’in de TCK’nın 83. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz” demişti.

Dilekçede “Metin Yıldız, Hüseyin Yılmaz, Ergün Yorulmaz, Ünsal Gürel, Cevat Eser hakkında aynı maddeden verilen beraat kararı ‘yasal olarak’ kesinleştiği için her ne kadar talepte bulunulmasa da aynı suç kapsamında sorumlu oldukları düşünülmektedir” denmişti.

Daha önceki duruşmalarda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Ali Öz için ise adli kontrol devam ediyor. Mahkeme duruşmayı 7 Şubat 2025 saat 10.00’a ertelemişti. Bugünkü duruşmada karar çıkabilir.

(Hrant’ın Arkadaşları, P24 Dava Takip, Agos)

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