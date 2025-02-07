Adıyaman’daki Süryani kilisesinin çanı yeniden çalacak mı?

6 Şubat depremleri nedeniyle ağır hasar alan Adıyaman’daki Süryani kilisesi yeniden yapılıyor. Süryani halkı, yeniden inşa edilen kilisede, uzun süredir sesi duyulmayan çanın çalınmasını istiyor.

ADIYAMAN – Adıyaman’ın Merkez ilçesinin Mara Mahallesi’nde yer alan Mor Petrus ve Mor Pavlus Süryani Ortodoks Kilisesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilecek olan kilisenin geçmişte izin verilmeyen çanının takılmasına tekrar izin verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor.

2001 YILINDA İBADETE TEKRAR AÇILDI

Kilisesin çanı, 2001 yılında dönemin yetkililerinin izin vermemesi üzerine sökülmüştü. 1701 yılında Meryem Ana adıyla kurulan kilise, 1870’lerde yaşanan bir depremde yıkılmış, 1883’te Mor Petrus ve Mor Pavlus adıyla yeniden inşa edilmişti. 1984’te ayinlere kapanan kilise, 2001 yılında ibadete tekrar açıldı. Ancak o yıl yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kilise çanı, yeni çan kulesi yapılması için indirildi. Daha sonra çan kulesi yapımına başlandı ancak dönemin yerel yetkilileri tarafından engellenince kilise çanı o günden bu yana hiç çalınmadı.

6 Şubat depremlerinde kiliseleri hasar gören Süryani halkı; ayinler, vaftiz ve cenaze törenleri şu an geçici olarak kilisenin idari binasındaki küçük bir salonda gerçekleştiriyor. Kentteki Süryani halkı, bir an önce kiliselerinin tamamlanmasının yanı sıra yıllardır çalınamayan çanlarının da yeniden yankılanmasını istiyor. Ancak yeniden inşa edilecek kilise için çan kulesi yapılıp, kilise çanının çalınmasına izin verilip verilmeyeceği ise henüz net değil.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti-Patrik Vekili Mor Ğriğoriyos Melki Ürek

‘ÇAN KULESİNİN İNŞA EDİLMESİNİ VE ÇANIN ÇALINMASINI BEKLİYORUZ’

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti-Patrik Vekili Mor Ğriğoriyos Melki Ürek, depremden bölgedeki Süryani halkının da derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi: “Deprem, tüm bölgeyi olduğu gibi Süryani halkını da ağır şekilde etkiledi. Ne yazık ki Adıyaman’da Süryani cemaatinden 5 can kaybımız oldu. Şu an pek çok insan konteyner ve prefabrik evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Depremde birçok tarihi ibadethane gibi kilisemiz de ağır hasar aldı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onayıyla söküldü. Şimdi ise temelleri atılıyor ve yeniden inşa edilecek. Bizim için en büyük dilek, kilisemizin tekrar ibadete açılması ve Süryani halkının yıllardır duyduğu çan sesinin yeniden yankılanmasıdır.”

Kilisenin yeniden inşası tamamlanana kadar ibadetlerini toplantı salonunda sürdürdüklerini belirten Ürek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kilisemizin yeniden inşası tamamlanana kadar ibadetlerimizi bu küçük salonda sürdürüyoruz. Eğer burası da olmasaydı, çadır altında ibadet etmek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla bir an önce kilisemizin ayağa kalkmasını istiyoruz. Kilisemiz tamamlandığında çan kulesinin inşa edilmesini ve çanın çalınmasını bekliyoruz.”

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