Yunanistan Konsolosluğu, Türk vatandaşlarına verdiği vize sayısını artırmak istiyor.

Yunanistan Konsolosluğu, Türk vatandaşlarına verdiği vize sayısını artırmak istiyor.

Schengen News’te yer alan habere göre, Türk vatandaşlarının Yunanistan Schengen vizesi için yaptığı başvuruların her geçen yıl artması üzerine Yunan makamları, vereceği vize sayısını artırmaya karar verdi. Bu adım, iki ülke arasındaki turizmi artırmak ve ilişkileri geliştirmek amacıyla atılıyor.

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Kutras, 2025 yılında 200 binden fazla vize vermeyi planladıklarını, turizm rakamlarının rekor seviyelere ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

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