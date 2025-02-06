Suriye’de eski köye yeni adet: Kilisedeki tören ‘Fatiha’ yla başladı… Dini ayrışmayı kim kaşıyor

Osman Erbil

Suriye’de etnik ve dinsel çatışmalar, ellerine yetki alan çeşitli güç odaklarınca körükleniyor. Son örneklerden biri de Lazkiye’de… masum bir Hristiyan gencin klisedeki cenaze töreni, Fatiha okunarak başlatıldı

Şam’ı içerden tehdit eden, dinsel – mezhepsel kışkırtmalara bir örnek daha yaşandı. Bu kez adres Lazkiye’de bir kilise…

İki hafta önce Lazkiye şehrinde, Lucien Haddad isimli Hristiyan bir genç, Alevi olan komşunun büfesinin soyulmaya çalışıldığını duydu. Haberi alır almaz, arkadaşlarıyla birlikte aşağı indi. Soygunu engellemek isterken, hırsızlar tarafından vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra kurtarılamadı.

16

İki hafta önce Lazkiye şehrinde, Lucien Haddad isimli Hristiyan bir genç, Alevi olan komşunun büfesinin soyulmaya çalışıldığını duydu. Haberi alır almaz, arkadaşlarıyla birlikte aşağı indi. Soygunu engellemek isterken, hırsızlar tarafından vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra kurtarılamadı.

26

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=odatv&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1887451168462504411&lang=tr&maxWidth=560px&origin=https%3A%2F%2Fwww.odatv.com%2Fguncel%2Fsuriyede-eski-koye-yeni-adet-kilisedeki-toren-fatiha-yla-basladi-dini-ayrismayi-kim-kasiyor-120084934&sessionId=d0bb5fa56d3369795660766ffd75b198e91a2fbe&siteScreenName=odatv&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

Hristiyan gencin Lazkiye’deki St. Michael Kilisesi’nde cenaze töreni yapıldı. Törende çok tuhaf bir uygulama oldu. Töreni yapan yetkililer oradaki kalabalığa önce Fatiha okuttu, sonra Hristiyan ilahilerine geçildi. Kilisede yaşananların videosu ortaya çıktı.

Bu sıra dışı olay, kiliselere yeni yönetim tarafından verilen bir talimat olarak yorumlandı.

Suriye, farklı dini kesimlerin uzun yıllar barış içinde yaşadığı bir ülke oldu. 2011 yılında başlayan iç çatışmalar, sonrasında IŞİD’in işgali ise Hristiyanları, tehdit altında hissettirdi. Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik saldırılar yaşandı. Nüfusları çok ciddi oranda azaldı.

46

Bu ülkedeki Hristiyanlar, dünyadaki en eski Hristiyan topluluklarından biri olarak kabul ediliyor.

56

Geçmişleri Milat’tan sonra 1. yüzyıla uzanıyor. Zira Suriye’deki kiliseler, katedraller ve manastırlar da en eski tarihi yapılar olarak varlığını devam ettiriyor.

https://www.odatv.com/guncel/suriyede-eski-koye-yeni-adet-kilisedeki-toren-fatiha-yla-basladi-dini-ayrismayi-kim-kasiyor-120084934?sayfa=6