Paşinyan: “Hapisteyken, Kutsal Kitap bu zorluğun üstesinden gelmeme yardımcı oldu”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Şubat’ta düzenlenen 5. Uluslararası Din Özgürlüğü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kutsal Kitap ve Yeni Ahit’in değerlerinin kendisi için büyük önem taşıdığını ve siyasi faaliyetlerinin başından beri bu değerlere dayandığını ifade etti. Hapiste siyasi mahkum olarak bulunduğu dönemde, Kutsal Kitap’ın kendisine güç verdiğini ve bu zorluğu aşmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Günlük çalışmalarında Kutsal Kitap’ın ve Yeni Ahit’in kendisine rehberlik etmesinin büyük önem taşıdığını belirten Paşinyan, siyasette bunun her zaman kolay olmadığını, ancak değer odaklı bir siyaset yürütme çabasında olduklarını vurguladı. Bu çerçevede, iç ve dış politika, ekonomik politika ve özellikle dini hoşgörü ile din özgürlüğünün kritik bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Paşinyan, din özgürlüğü olmadan gerçek bir demokrasinin varlığını hayal etmenin zor olduğunu belirtti. Ermenistan’ın, farklı medeniyetlerden gelen insanların siyasi ve bölgesel diyaloglar kurabileceği, kültürel etkileşimlerin yaşanabileceği bir ülke olmasını amaçladıklarını aktardı. Bu doğrultuda, ülkenin, insanları bir araya getiren, doğasının ve mutfağının keyfinin çıkarılabileceği, kutsal mekanların ziyaret edilebileceği bir yer haline getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ermenistan’ın, 301 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk ülke olduğunu hatırlatan Paşinyan, bu tarihi dönemeçle bağlantılı kutsal mekanların günümüzde Ermenistan’da bulunduğunu ve bunların önemine dikkat çekti. Özellikle, ilk Ermeni patriğinin Hristiyan olduğu için hapsedildiği Khor Virap’ı anımsatarak, zamanla kralın Hristiyanlığın en doğru inanç sistemi olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle resmi din olarak kabul ettiğini anlattı. Bu çerçevede, Ermenistan’daki kutsal mekanları ziyaret etmenin anlamlı bir deneyim olacağını belirterek, herkesi bu tarihi yerlere davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI