Pangaltı Mıhitaryan Okulu 200 yaşında

Pangaltı Mıhitaryan Okulu, 200. yılını kutluyor. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle 8 Şubat Cumartesi günü Pangaltı Anarad Hığutyun Kilisesi’nde ayin düzenlenecek. Ayin Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Reisi Kerabaydzar Vartan Kazanciyan riyasetinde yapılacak. Saat 17:00’de başlayacak ayinin ardından okul salonunda davet verilecek.

Pangaltı Mıhitaryan Manastırı ve Mektebi Vakfı Başkanı Rafael Jozef Alik, Türkiye Katolik Patrikhanesi din adamlarından Başrahip Hagopos Çopuryan ve Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği Başkanı Arsen Kovan, yıldönümü vesilesiyle 31 Ocak Cuma günü Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı ziyaret etti.

Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan’ın hazır bulunduğu görüşmede okul ve dernek yöneticileri, Patrik Maşalyan’ı okulun kuruluşunun 200. yılı açılış törenine davet etti.

Tarihçe

Özel Pangaltı Ermeni Okulu, Viyana Mıhitaryan Manastırı rahipleri tarafından 1825 yılında Beyoğlu’nda 3 katlı bir binada 60 öğrenci ile faaliyete geçti. 1839 yılında bu bina Büyük Beyoğlu yangınında tamamen yandı. Eğitim öğretim faaliyetlerini Beyoğlu’nda çeşitli binalarda sürdüren okul 1866 yılında manastıra ait Pangaltı’da bulunan binaya taşındı ve günümüze kadar faaliyetlerini birliğin temsilcisi olan rahiplerin desteğiyle sürdürmeye devam etti.

1923 yılına kadar, Türk-Ermeni ve yabancı uyruklu öğrencileri kabul eden okul, Cumhuriyet devrinden itibaren yasalar gereğince bir Ermeni azınlık okulu olarak yalnız Ermeni öğrencileri kabul etmeye başladı.

1928 yılında lise kısmı ve 1932 yılında da ana sınıfları açıldı. Kuruluşundan itibaren erkek öğrenci kabul eden okul, 1935 yılında ilkokulda, 1988 yılında da orta ve lise kısımlarında karma eğitime geçti.

Agos