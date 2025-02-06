Kalpler Hrant Dink Okulu öğrencileri için buluştu

Bütçe açıkları olan okullar yararına düzenlenen sevgi soflarında (madağ) sezonun kapanışında gelenek olduğu üzere Hrant Dink Okulu için buluşuldu.

Halkın ilgi gösterdiği yemekte konuşma yapan Patrik Maşalyan, Hrant Dink’in adının okulun koruyucu kalkanı olduğunun altını çizdi ve Ermenistanlı öğrencilerin eğitim aldığı Hrant Dink Okulu’na İstanbul Ermenilerinin sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

2 Şubat Pazar günü Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın riyaset ettiği ayini Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan yönetti. Üstrahip Şınorhk Donikyan’ın hazır bulunduğu ayinde ilahiler Şef Hovsep Kuyumciyan yönetimindeki Koğtan Korosu seslendirdi. Halkın ilgi gösterdiği ayinde Patrik Maşalyan vaaz verdi.

Hrant Dink Okulu için bir araya geldiklerini söyleyen Patrik Maşalyan, okulun 17 öğretmenle, 20 yılı aşkın süredir Ermenistan müfredatıyla eğitim verdiğini söyledi. Patrik Maşalyan, okulun gönüllüleri Arto-Talar Horozoğlu çiftine emekleri için teşekkür etti. Ayinde, Yetkili Okuyucu Herman Kır’a Patrik Maşalyan tarafından Ast-diyakos (Gisasargavak) rütbesi verildi.

“Mezunlar ülkelerinde eğitimlerine devam ediyor”

Ayinin ardından Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda kurulan sevgi sofrasına geçildi. Yemeğe Patrik Maşalyan’ın yanısıra Başepiskopos Aram Ateşyan, hayırseverler Hayk Arslanyan, Anahit Bozacıyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan, Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi’nden Başrahip Apraham Fıratyan, kilise vakıf başkanları ve halk katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Talar Horozoğlu, Gedikpaşa Ermeni İncil Kilisesi’nde eğitim faaliyetlerini sürdüren okulun 22’nci yılını tamamladığını söyledi. Horozoğlu, bu yıl 54 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti ve mezunların ülkelerindeki üniversitelerinde psikoloji, bilgisayar programcılığı, hukuk, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, sinema ve tiyatro, mütercim tercümanlık bölümlerinde eğitimlerine devam ettiğini belirtti. Horozoğlu, bütçe açıklarının 4 milyon 938 bin TL olduğunu açıkladı.

Okul müdürü Heriknaz Avagyan, konuşmasında okulun ayakta kalması için destek veren Pastör Ağabaloğlu ve Horozoğlu ailesine teşekkür etti.

Yemekte Hrant Çizmeciyan yönetimindeki okul korosu şarkılar seslendirdi. Öğrencilerin danslar sergilediği yemeğin kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, Heriknaz Avagyan’ın okul için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

“Hrant Dink ismi okulun koruyucu kalkanı”

Pastör Ağabaloğlu’nun okul için kapıları açtığını söyleyen Patrik Maşalyan, Horozoğlu ailesi ve Hrant Dink Vakfı’nın desteklerini esirgemediğini söyledi.

Okul, 2017’den beri madağ sofrası düzenliyor. Patrik Maşalyan, İstanbul Ermenilerinin Hrant Dink Okulu ile dünyaya mesaj verdiğinin altını çizdi. Patrik Maşalyan, Hrant Dink Okulu’nun toplumun katkılarıyla ayakta kalmaya devam edeceğini ifade etti. Patrik Maşalyan, okulun açık kalmasında Hrant Dink isminin koruyucu kalkan olduğuna dikkat çekti ve “Bunun oluşmasında sihirli bir sözcük var. O da Hrant Dink. Hrant Dink ismi bu okulun koruyucu kalkanı. O sizin kutsal şiiriniz” diye konuştu.

Yemekte 3 milyon 750 bin TL toplandı ve açık kapanmadı. Yemekte, Hrant Dink anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Agos