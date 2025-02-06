Ermenistan U-21 Futbol takımının rakipleri belli oldu

Ermenistan Futbol Federasyonu’nun (FFA) duyurusuna göre, 6 Şubat’ta İsviçre’nin Nyon kentinde 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Ermenistan U-21 takımı, E Grubu’nda yer alarak İtalya, Polonya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Karadağ ile eşleşti.
Grup aşaması maçları Mart 2025 – Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın finali ise 2027 yazında Arnavutluk ve Sırbistan’da düzenlenecek.
Grup maçlarının ayrıntılı fikstürü daha sonra açıklanacak.
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