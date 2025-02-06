Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme süreci görüşüldü

6 Şubat’ta, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecindeki özel temsilcisi Ruben Rubinyan, Hollanda Krallığı’nın Ermenistan Büyükelçisi Marieke Monroy-Winter’i kabul etti.

Rubinyan, Büyükelçi’yi memnuniyetle karşılayarak, Ermenistan ile Hollanda arasındaki ilişkilerin gelişimini ve parlamentolar arası iş birliğinin derinleşmesini önemli bulduğunu ifade etti. Ayrıca, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Görüşmede, bölgesel duruma ilişkin konular ele alındı ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine değinildi.

ERMENİ HABER AJANSI