Ermeni satranççı “Al-Beruniy” Uluslararası Turnuvasının tek lideri

Ermenistan satranç milli takımı üyeleri, “Al-Beruniy” uluslararası turnuvasında mücadelelerine devam ediyor.

Turnuvanın üçüncü turunda Shant Sargsyan galibiyet elde ederken, Haik Martirosyan karşılaşmasını beraberlikle tamamladı.

Shant Sargsyan, oynadığı üç maçın tamamını kazanarak 3 puanla turnuvanın tek lideri konumunda bulunuyor. Haik Martirosyan ise 2,5 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen turnuvada, Macaristan, Finlandiya, Çin ve Özbekistan’dan toplam 10 satranç oyuncusu mücadele ediyor. Rus satranç oyuncuları ise turnuvaya tarafsız bayrak altında katılıyor.

Turnuva, 11 Şubat’ta sona erecek.

ERMENİ HABER AJANSI