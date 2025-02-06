Atina’da Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 33. Yıldönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Atina’da, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 33. yıldönümü vesilesiyle bir resepsiyon düzenlendi. Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait “Subaylar Evi”nde gerçekleştirilen törene Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer, diplomatlar, askeri ataşeler ve Yunan-Ermeni toplumu temsilcileri katıldı.

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtchyan ve Askeri Ataşe Yarbay Armen Mirzabekyan konuşmalarında, Ermeni Ordusunun ülkenin egemenliği ve bağımsızlığı açısından önemini vurguladılar. Büyükelçi, Ermenistan’ın savunma kapasitesini artırmaya yönelik reform ve modernizasyon programlarına dikkat çekti.

Ermeni-Yunan askeri iş birliğinin geliştiğini belirten Mkrtchyan, düzenli üst düzey görüşmeler, ortak tatbikatlar ve Ermeni askerlerinin Yunan askeri akademilerinde aldığı eğitimin önemine değindi. Ayrıca, Yunanistan’ın Ermenistan’daki sel felaketine yanıt olarak üç köprü temin etmesine teşekkür etti.

ERMENİ HABER AJANSI