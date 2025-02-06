Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazı önünde anma ayini

Hatay’da 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin ardından yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin enkazı önünde, afette hayatını kaybedenler için bir ayin düzenlendi.

Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayinde, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum hazır bulundu.

Peder Orduluoğlu, konuşmasında katılımcılara seslenerek, “Kalplerimizde hüzün, gözlerimizde umut var. Antakya’mızı yeniden inşa etmek için Allah, tüm yöneticilerimize sağlık ve sıhhat versin. Birlikte, devlet ve millet olarak, tüm azınlıklarla el birliğiyle Antakya’yı yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.(Ajanslar)

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