Türkiye Yunanistan arasında ‘Eurovision’ gerginliği: TRT şarkıyı inceleyecek

Bu yıl 69’uncusu düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda Yunanistan’ı temsil eden “Asteromata” isimli şarkı Türkiye’yi rahatsız etti. TRT, şarkıyı “Pontosluların göçertilmesini” konu aldığı iddiası ile inceleyecek.
Artı Gerçek – Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması’nda Yunanistan’ı temsil edecek olan “Asteromata” şarkısına Eurovision Türkiye, tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Eurovision Türkiye, “Asteromata” şarkısı için “en üst düzeyde rahatsız olduklarını” bildireceğini duyurdu.
Bu yıl 69’uncusu düzenlenecek olan yarışma Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsviçre Yayın Kurumu tarafından İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek. Yarı finalleri 13 ve 15 Mayıs’ta, finali ise 17 Mayıs’ta yapılacak olan yarışmaya Yunanistan, Claudia Papadopoulou’nun seslendireceği “Asteromata” isimli şarkı ile katılacak.
Claudia Papadopoulou’nun şarkısı, Yunanistan devlet kanalı ERT tarafından yapılan ve 12 şarkının katıldığı elemeden 44 puan alarak birinci olarak seçildi.
‘AİLEM PONTOS KÖKENLİ’
Claudia Papadopoulou eleme sonrasında yaptığı konuşmada, ailesinin Osmanlı döneminde Pontos’tan göç etmek zorunda kaldığını ve bu şarkıyı da yerlerini terk etmek zorunda kalanlar için yazdığını belirtmişti.
Claudia Papadopoulou ERT’ye yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: “Ailem Pontos kökenli, mülteci ve bu yüzden bu şarkıyla bağ kuruyorum. Büyükannem bana hikâyelerini anlattı, ailesinden bahsetti, nasıl sürgün edildiklerini ve o dönemde Sovyetler Birliği’ne gittiklerini söyledi. Ailem orada doğdu, orada büyüdü ve 1991’de Yunanistan’a geri dönerek burada yeni bir yaşam kurdu.”
TRT İNCELEYİP, GİRİŞİMDE BULUNACAK
Claudia Papadopoulou’nun açıklamaları üzerine Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Eurovision Türkiye, şarkıdan rahatsız olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Avrupa Şarkı Yarışması’na katılacak şarkıların siyasi mesajlar içermemesi gerektiği vurgulanarak, şarkıda şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde Türkiye’nin rahatsızlığının “en üst seviyede iletileceğini” belirtti.
Açıklamada, TRT ile iletişime geçildiği ve şarkının inceleneceği aktarıldı.
TRT ise şarkının “Pontos Soykırımı iddiasına” atıfta bulunup bulunmadığını inceleyeceğini açıkladı.
ŞARKI SÖZLERİ
Claudia Papadopoulou’nun “Şarkı genel olarak yerlerinden edilmiş, topraklarını, insanlarını kaybetmiş insanlarla ilgili” dediği şarkının sözleri ise şöyle:
“Tatlı annem, benim için ağlama
Siyah giyseler bile
bedenimi parçaladım
Alevler onu yenemez
Ateşin kırlangıçları
Denizler geçse de
Onun için kök salıyorum
Yıldız gözlü küçüğüm
Seni öpmek için dön
Kutsal gözyaşlarında
Silmek için dudaklarım
Yıldız gözlü küçüğüm
Seni yakalama sırası bende
Unutulmuş kanatlarım
zar zor dinlenebiliyorum
Ah yıldızım, hazinem
Tatlı annem, bana ağlama
Hayatım bir tekne
Kim geri dönüş arıyor
Elbisemi havalandır
Yıldız gözlü küçüğüm
Seni yakalama sırası bende
Unutulmuş kanatlarım
zar zor dinlenebiliyorum
Ah yıldızım, hazinem
Ah yıldızım, hazinem
yıldızım” (MA)
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