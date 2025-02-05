Mkhitaryan, süper zeki bir futbolcu

Henrikh Mkhitaryan süper zeki bir oyuncu

Inter Milan, yakın zamanda Serie A’daki 200. galibiyetini kutlayan, Massimiliano Allegri’nin rekorunu geçen ve bu başarıya ulaşan en hızlı teknik direktör olan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde Avrupa ve İtalyan futboluna hâkim olmaya devam ediyor.

İtalyan ekibinin derin ve yetenekli kadrosu arasında, Inter’in ilk 11’inde gerekli dengeyi sağlayan, deneyimli orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan öne çıkıyor.

Birçok İtalyan gazeteci, Mkhitaryan’ın sürekli ilk 11’de yer almasının Inter’in başarısı için çok önemli olduğunu vurguluyor.

Mkhitaryan’ın “Nerazzurri”de kilit rol oynamaya devam etmesi nedeniyle “Armenpress”, Simone Inzaghi’nin Ermeni futbolcunun katkısı, oyundaki etkisi ve Inter’in taktiksel yapısındaki önemi hakkındaki kişisel görüşlerini dinleme fırsatı buldu.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Inter-Monaco maçı öncesi kulübün basın servisi aracılığıyla üç soru sorduk.

– Sayın Inzaghi, Mkhitaryan’ın Inter’deki üçüncü sezonu.

Burada defans ve hücum arasında kusursuz bir bağlantı sağlıyor.

Mkhitaryan’ı Inter maçlarında ilk 11’e dâhil etmek için, onun en çok hangi özelliklerini dikkate almanız gerekir?

– Mkhitaryan süper zeki bir oyuncu.

Takıma her zaman hizmet etmeye istekli.

Onu eğitmekten çok mutluyum.

Benim için bir sürpriz değildi, Lazio’daki yıllarımda, özellikle derbilerde, Roma kadrosunda ne kadar güçlü olduğunu görmüştüm.

Onun gerçekten güçlü bir oyuncu olduğunu biliyordum, fakat onu çalıştırmaya başladığımda, beklediğimden çok daha güçlü olduğunu fark ettim.

– Elbette bir futbolcu için en önemli şey oyunculuk kalitesidir, peki Mkhitaryan’ın kişiliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

O sizce ideal futbolcu mu?

– Çok iyi bir kişiliğe sahip ve takımın liderlerinden biri.

Kendini her zaman doğru zamanda, doğru şekilde ifade etmeyi biliyor.

– Mkhitaryan oyunu iyi okuyabilen, takım arkadaşlarını doğru zamanda tespit edebilen ve boş alanlarda paslarla onları bulabilen bir oyuncu, fakat daha genç yaşlarında daha çok gol atıyordu.

Halen Ukrayna şampiyonasında bir sezonda en çok gol atan oyuncu konumundadır.

Sizce bu sezon Inter’de daha fazla gol atabilir mi, yoksa taktiksel yapınızda onun öncelikli kaygısı bu değil mi?

– Takım için müthiş işler yapıyor.

Roma ve Arsenal’de farklı mevkilerde oynadı.

Üç orta saha oyuncusunun yer aldığı şemamızda, sahadaki oyuncular sıklıkla rotasyonlu olarak yer alıyor, dolayısıyla rakip kaleye uzak kalıyor.

Ancak o, oyunuyla bizi her zaman memnun ediyor ve gol pozisyonları yaratarak, etkili olarak takımının başarısına katkıda bulunmaya devam edecek.

Ermenistan Kamu Radyosu