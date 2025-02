Bakan açıkladı: 2024 KPSS ile son defa öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Tekin, KPSS yerine gelen Akademiye Giriş sınavının ilkinin ise 13 Temmuz’da olacağını aktardı.

DUVAR – Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Akademisi’nin ekim ayında Türkiye’de yasalaştığını hatırlatan Tekin, 1 Ocak itibarıyla resmen Milli Eğitim Akademisi ve ilgili kurulların oluşturulduğunu, şu anda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Akademi’deki eğitimin 14 ay olarak planlandığını aktaran Tekin, öğretmen adaylarının bu sürenin büyük çoğunluğunu uygulamalı derslerde geçireceklerini vurguladı.

Tekin’in açıklamalarından satır başlar şöyle:

2024 KPSS İLE SON KEZ ATAMA YAPILACAK: Bundan sonra öğretmen adaylarımızı şöyle istihdam edeceğiz; KPSS değil, Akademiye Giriş Sınavı’nı ÖSYM ile birlikte organize ettik. Bu yıl ilki 13 Temmuz’da olacak. Bu sınavın sonuçlarına göre bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen sayısı baz alınarak akademiye öğretmen adayı almış olacağız. Asgari ücretin biraz üzerinde sayılabilecek bir ücretle arkadaşlarımızı aday öğretmen olarak almış olacağız. Bunlar devlet memuru değiller, bunlar sadece öğretmen adaylığıyla ilgili süreci akademilerimizde tamamlamak üzere görevlendirdiğimiz, aramıza aldığımız arkadaşlarımız. Derslerin bir kısmı teorik olacak. Bu teorik dersler sonucu öğretmen adayı arkadaşlarımız bir sınava girecekler. Başarılı olanlar uygulama eğitimi aşamasına geçecekler. Uygulama eğitiminde de çoklu değerlendirme dediğimiz bir mekanizma var. 2024 KPSS ile son bir defa öğretmen ataması yapılacak.

EĞİTİM AKADEMİLERİ NASIL İŞLEYECEK: Akademi’nin uygulama merkezlerinin tamamında personel bakımından üniversiteler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle birlikte süreci yürüteceğiz. Oralardan ya ders vermek üzere yahut da geçici görevlendirmeyle akademilerde arkadaşlarımızı aramıza alacağız ve onlarla devam edeceğiz bu çalışmalara. Ama bizim buradaki asıl ayrıştığımız nokta veyahut da bu konulara bu kadar önem vermemizin sebebi öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları biraz daha yoğun bir biçimde almaları ve mesleğe başladıklarında yabancılık çekmeden mesleğini birebir yapabilecekleri, çok başarılı olacakları bir zemin oluşturmak istiyoruz.

MÜLAKAT MAĞDURLARI: Şimdi burada geldiğimiz nokta şu, şu andan itibaren sonuçları ilan ettik, atamaları yaptık, şu andan itibaren idare hukukunu birazcık bilen bir insanın söyleyeceği tek şey şu; Bakın ben idareci olarak şu an burada herhangi bir düzeltmeyi kendi inisiyatifimle yapamam. Bunun için benim elimde bir hukuki done olması lazım. Bir şey olması lazım yani haksızlık yapıldığına dair bir karar. Ama şu an arkadaşlar itiraz ediyorlar biz notları, atamaları tekrar gözden geçirelim diye. Böyle bir şey hukuk devleti ilkesiyle çelişir zaten, bunu nasıl yapabiliriz ki biz? Bakın biz alınabilecek bütün tedbirleri aldık, bundan sonra eğer hatalar varsa olabilir bu hatalarda ancak itiraz yoluyla ki birçoğu itiraz etti zaten itirazlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Değerlendirmeler neticesinde arkadaşların bu konuda yapılan itirazlar neticesinde aldıkları evraklar da yargıya intikal edebilecek bir başka konudur, onlar da taşıyabilirler. Nihayetinde bu süreci böyle zerre miktarı torpil, adam kayırma ya da böyle yakınlarını aldı vesaire gibi denebilecek bir husus yok. Kimsenin hakkını yemeyiz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Kul hakkı yemeden adil bir biçimde sınavlarımızı, mülakatlarımızı yaptık.

ÖZEL OKULLARDAKİ FİYATLAR: 12 bin özel okul üzerinden 22 okulda kamuoyunu rahatsız edecek fiyatlar bulunuyor. Bizim şurada yetkimiz var; Siz bir kere hizmeti satın aldınız bu hizmette hizmeti satan, hizmeti veren kişinin her yıl hizmetin devam ettiği sürece hizmetin üzerine ne kadar artış yapabileceğine dair biz yönetmeliğimizde düzenliyoruz, onu da enflasyon artı yüzde 5 diye tanımladık. Bu da ilerleyen süreçte enflasyonla ilgili rakamlar aşağıya düştükçe bu yönetmelikte de değişiklik yapmamız gerekecektir mutlaka, ama şu anda ki haliyle enflasyon artı yüzde 5. Kimler için bu? Hizmeti zaten satın alan bir hizmet sözleşmesi yapan kişinin devam eden hizmet sözleşmesindeki sonraki yıl da yapılacak artışla ilgili bu kavram.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU: Türkiye’deki azınlık okullarının, yani Ermenilerin, Musevilerin ve Rum azınlıkların eğitim-öğretim haklarını güvence altına alabilecek bütün tedbirleri Bakanlığımız eskiden beri alıyor ve devam ettiriyoruz. Yani bu okulların eğitim-öğretimlerine devam etmelerini arzu ediyoruz. Heybeliada süreç biraz farklı işlemiş, orayla ilgili de biz ziyaret ettik, görüşmelerimizi yaptık. Süreç devam ediyor, nasıl bir eğitim türü istendiğine dair ilgili muhataplarımızla konuştuk, onlar kendi aralarında tartıştılar. Önceki mevzuatları açısından değerlendirmelerimizi yaptık, şimdi görüşmelerimiz bu minvalde devam ediyor.

