Paşinyan: Sınır belirleme süreci 2024 yılında çok somut hale geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 31 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

“Sınır belirleme süreci 2024 yılında çok somut hale geldi. Azerbaycan ile ilk ikili devletlerarası belgemiz var, bu belge her iki ülkenin prosedürlerinden geçmiş, her ülke kendi prosedürüyle belgeyi hukuken onaylamış, bu çok önemli, temel önemdedir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Paşinyan, “Önümüzdeki dönemde tarafların ve komisyonların Ermenistan-Azerbaycan sınırının Gürcistan sınırından İran İslam Cumhuriyeti sınırına kadar olan kısmının belirlenmesine odaklanacakları konusunda bir anlaşmaya varıldı. Geriye kalan bilgiler duyurulacaktır. ” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu