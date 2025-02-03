Kremlin işbirlikçisi ve Donetsk paramiliter lideri Moskova’daki patlamada öldü

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Rus medyasının acil durum yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Pazartesi sabahı Rusya’nın başkenti Moskova’da lüks bir konut bloğunda meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

Rus medyasına göre patlamaya, Kremlin’den sadece 12 km uzaklıkta, Moskova Nehri kıyısındaki Scarlet Sails (“Alye Parusa”) kompleksinin lobisine korumalarıyla birlikte giren bir adamın patlattığı kimliği belirsiz bir cihaz neden oldu.

Patlamada ölen tek kişinin, Ukrayna tarafından aranan Donetsk bölgesinden Rus yanlısı bir işbirlikçi olan Armen Sarkisyan olduğu tespit edildi.

Donetsk bölgesinde Rusya tarafından işgal edilen Horlivka kasabasının yerlisi olan Sarkisyan 2014 yılından beri Kiev tarafından aranıyordu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Sarkisyan’ın Kiev’in merkezinde cinayetler organize ettiği gerekçesiyle 2014 yılından bu yana uluslararası arananlar listesinde yer aldığını açıkladı.

Bir suç patronu ve Ukrayna’nın Kremlin yanlısı eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in yakın bir ortağı olan Sarkisyan’ın, 2014 Haysiyet Devrimi sırasında EuroMaidan yanlısı protestocuları taciz eden ve onlara saldıran “titushky” olarak bilinen kiralık hükümet yanlısı haydutları organize ettiği bildirildi.

Tam ölçekli savaş patlak verdikten sonra, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Ayrı Muhafızlar Özel Amaçlı Taburu “Arbat”ı kurdu. Birliğin, birçoğunun sabıka kaydı bulunan etnik Ermenilerden oluştuğu bildiriliyor.

Aralık ayında Ukrayna güvenlik servisi SBU, Sarkisyan’ın ayrıca yerel mahkum savaşçılardan oluşan Rusya yanlısı bir askeri birlik kurduğunu ve cephe birlikleri için malzeme alımını organize ettiğini bildirdi. Bu güçler önce Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Toretsk’te, ardından da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana Kiev tarafından kısmen kontrol edilen Rus sınır bölgesi Kursk’ta savaştı.

Sarkisyan’ın başlangıçta öldüğü bildirilmişti ancak Rus medyası daha sonra hastaneye nakledildiğini ve bir bacağının kesilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi ise sonradan yaptığı açıklama ile Sarkisyan’ın hastanede öldüğünü doğruladı.

Rusya’nın ana soruşturma kurumu Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan görüntülerde cam kapıları kırılmış ve asma tavanları parçalanmış bir bina salonu görülüyor.

Euronews