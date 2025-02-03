Ermenistan’ın, FIDE sıralamasında 6 temsilcisi var

Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) Şubat ayı sıralamalarına göre, Ermenistan’ın 3’ü erkek, 3’ü kadın olmak üzere toplam 6 temsilcisi bulunuyor.

Erkekler sıralamasında:

Şant Sargsyan 64. sırada,

Hayk Martirosyan 85. sırada,

Hrant Melkumyan 99. sırada yer alıyor.

Kadınlar sıralamasında ise:

Elina Danielyan 47. sırada,

Lilit Mkrtçyan 55. sırada,

Anna Sargsyan 84. sırada bulunuyor.

Ermenistan erkek satranç takımının eski lideri ve şu anda ABD bayrağı altında yarışan Levon Aronyan ise sıralamada 12. sırada yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI