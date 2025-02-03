Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın mobil hastanesi, Almanya’daki “Joint Resolve-2025” tatbikatına katılıyor

Ermenistan Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Tıbbi Destek Dairesi’ne bağlı sahra mobil hastanesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde, ABD’nin Hohenfels askeri üssünde düzenlenen “Joint Resolve-2025” çok uluslu askeri tatbikatına katılıyor.

Tatbikata katılan Ermenistan Savunma Bakanlığı tıbbi personeli, ABD Ulusal Muhafızları ile ortak ekipler oluşturarak zor koşullar altında yaralıların triyajını gerçekleştiriyor, acil tıbbi müdahale sağlıyor, cerrahi operasyonlar yapıyor ve tahliye sürecini organize ediyor.

Tatbikatın hedefleri arasında, hastane personelinin eğitim seviyesini artırmak, gerçekçi ve karmaşık koşullarda çalışma becerilerini geliştirmek ve çok uluslu bir ortamda tıbbi desteğin koordinasyon seviyesini en üst düzeye çıkarmak yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI