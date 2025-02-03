Diyarbakır’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1270 tarihi eser niteliğinde madeni para ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi’nde yapılan yol uygulamasında, aracından ruhsatsız av tüfeği çıkan V.A. (39) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, erken dönem Bizans, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 1270 madeni para ve obje, 1 tarihi eser çömlek, 22 fişek ve yaklaşık 60 gram uyuşturucu madde ile metal dedektör cihazı ve aküleri ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

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