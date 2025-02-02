Serdar Korucu “12 Eylül Döneminde Ermeniler” kitabını Radyo Agos’ta anlattı

Yazar Serdar Korucu, Aras Yayıncılık’tan çıkan “Öncesiyle- Sonrasıyla: 12 Eylül Döneminde Ermeniler-Olaylar, Tanıklıklar” kitabını 1 Şubat Cumartesi sabahı Apaçıkradyo’da yayınlanan Radyo Agos’ta anlattı.

Dönemi yaşayan Ermeni toplumundan 22 kişiyle röportajlar yapan ve kapsamlı bir arşiv taraması yapan yazar, kitabın yazılış süreciyle ilgili notlar aktardı.

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Serdar Korucu “12 Eylül Döneminde Ermeniler” kitabını Radyo Agos’ta anlattı

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