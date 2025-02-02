Ege Denizi’nde yoğun sismik hareketlilik: Yunanistan, ‘acil’ tedbirler aldı

Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait Santorini Adası’ndaki yoğun sismik hareketlilik, ülkede endişe yarattı. Yetkililer, okulların Pazartesi günü kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli tedbirler aldı.

Yunanistan’ın güneydoğusunda yer alan Kiklad Takımadaları’ndaki Santorini’de gerçekleşen yoğun sismik hareketliliğin ardından yetkililer alarma geçti.

Bölgede son 24 saat içinde yaşanan depremlerin ardından yetkililer, olağanüstü bir toplantıda bir araya gelerek ihtiyati tedbirler almaya karar verdi.

Alınan önlemler arasında, okulların Pazartesi günü tatil edilmesi, kapalı alanlarda büyük toplantılardan kaçınılması ve Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunulmaması yer alıyor.

Buna ek olarak, yetkililer, Ada sakinlerini ve ziyaretçileri uyanık kalmaya ve riski azaltmak için yerel makamların talimatlarına uymaya çağırıyor.

YUNAN SİSMOLOGLAR NE DİYOR?

Yunan Sismolog Gerasimos Papadopoulos, “depremlerin sayısındaki artış, büyüklüklerindeki artış ve merkez üslerinin kuzeydoğuya kayması nedeniyle sismik risk seviyesinin 48 saat öncesine göre yükseldiğini” belirtiyor.

Selanik Aristoteles Üniversitesi’nden Sismolog ve Santorini Yanardağı Araştırma ve İzleme Enstitüsü Başkanı Kostas Papazachos, “Bu dönemde, tıpkı 2011-12’dekine benzer bir volkanik patlama yaşanmaktadır” dedi.

Yunan basını ise bölgede yaşanabilecek olası bir büyük depremden sonraki en büyük tehlikenin “tsunami” olduğunu belirterek, “Ne yazık ki, bölgedeki denizaltı faylarının yakınlığı, Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nden gelen uyarıların ulaşması için yeterli zaman tanımıyor” diye yazdı.

HÜKÜMET 3 SENARYOYU DEĞERLENDİRİYOR

Kathimerini gazetesine göre, hükümet “Talos II” adlı sivil koruma planını devreye sokuyor ve üç senaryoyu değerlendiriyor:

Birincisi, 2011-12’de olduğu gibi volkanik patlamanın gelişmemesi.

İkincisi, 1925-26’da olduğu gibi küçük patlamalar olabilir.

Üçüncüsü, MS 726’da meydana gelen patlama gibi daha büyük bir patlama olabilir.

2012’DE ADA’DA NELER YAŞANDI?

Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik hareketlilik artış göstermişti. Bu hareketlilik 14 ay boyunca devam etmiş, ancak herhangi bir volkanik patlama gerçekleşmemişti.

Volkanik bir ada olan Santorini’de bilinen en büyük patlama M.Ö. 1600 yıllarında gerçekleşti. Bu patlamanın ardından adanın 73 kilometrekarelik bir bölümü sular altında kaldı.

Bugün, Santorini’den teknelerle ulaşılabilen ve patlama sonucu adadan ayrışarak oluşan Santorini Kalderası, turistlerin ilgi gösterdiği duraklardan biri.

1956 AMORGOS DEPREMİ

Santorini ve Amorgos adaları arasındaki alanda, her biri 20 kilometreden uzun olan ve 6,5 ila 7,3 büyüklüğünde depremler üretebilen toplam beş büyük fayın bulunduğu biliniyor.

9 Temmuz 1956 yılında Amorgos adası civarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi’ndeki birçok adayı harabe haline getiren depremde oluşan tsunami karada 25 m yüksekliğe ulaştı. Deprem, bütün Ege ve Akdeniz’in bir kısmında hissedildi.

Bu depremin, Yunanistan’da 20. yüzyılda meydana gelen en büyük deprem olduğu biliniyor. Bu depremi 13 dakika sonra Santorini yakınlarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem takip etti. Deprem sarsıntısı ve tsunami sonucu yaklaşık 53 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı.

Cumhuriyet Gazetesi