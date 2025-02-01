Garo Paylan: Sözlerim çarpıtıldı, yine de özür dilerim

Garo Paylan, sosyal medyada gündem olan röportajı için açıklama yaptı: “‘Azerbaycan’ın Ermenistan’dan toprak talebine karşı koymak için Ermenistan’ın üç ila beş yıla ihtiyacı var’ dedim, demek istedim. Ama biraz İngilizcemin zayıflığından, daha çok kötü niyetten sözlerim çarpıtıldı. Yine de istemeden incittiğim herkesten özür dilerim.”

Eski HDP Milletvekili Garo Paylan’ın Ermenice yayın yapan bir YouTube programında kullandığı, “Azerbaycan’a karşılık vermek için en az 3 ila 5 yıla ihtiyacımız var” sözleri, “Azerbaycan’a tekrar saldırabilmek için” şeklinde paylaşılarak Türkiye’de linç kampanyasına döndü.

Garo Paylan: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a tekrar saldırabilmesi için 3 ila 5 yıla ihtiyacı var".



Bu kişi ülkemizde milletvekilliği yaptı…

pic.twitter.com/IVqyfG6yeh — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) January 31, 2025

Vay alçak muhteris vay!



‘Azerbaycan'a söylüyorum, Türkiye sen işit.’ dercesine açıklamalarda bulunan sözde eski milletvekili Garo Paylan’ın mayasında var alçaklık.



İhanet içerisinde olan ve bunu açıktan yapma cesaretini gösteren bu şahıs için yargı derhal gereğini yapmalıdır.… pic.twitter.com/6RAQQVkiL7 — Oktay SARAL (@oktay_saral) January 31, 2025

Garo Paylan:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a tekrar saldırabilmesi için 3 ila 5 yıla ihtiyacı var".



Bu şahıs bizim mecliste vekildi.

Böyle bir demokrasi dünyanın neresinde var? — Şevki Karabekiroğlu (@SevkiKarabekir) January 31, 2025

“Saldırmak” değil, “Karşılık vermek” demişti

Garo Paylan, YouTube programında şöyle konuşmuştu:

“Azerbaycan yine bize ait olan topraklarla ilgili taleplerde bulunuyor. Bu varoluşsal bir tehdit, bununla yüzleşmeliyiz. Bir kere bağıralım tamam ama şu anda onlara karşılık verecek kadar güçlü değiliz. Azerbaycan’a karşılık vermek için en az 3 ila 5 yıla ihtiyacımız var. Bu esnada da diğer elimizi onlara uzatmalıyız. Politikamız bu olmalı. Bu barışı sağlamak için Fransa ve ABD gibi güçlü destekçilere sahip olmalıyız. Sanırım Bay Trump bu konuda kendi politikasını belirlerse, hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşır.”

“Sözlerim çarpıtıldı, yine de özür dilerim”

X hesabından, kendisini ilk hedef gösterenlerden biri olan Könül Şahin’in paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan Paylan, sözlerinin çarpıtıldığını söylemek şu ifadeleri kullandı:

“‘Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı toprak talebi olduğunu, buna karşı koymak için Ermenistan’ın üç ila beş yıla ihtiyacı var’ dedim, demek istedim. Ama biraz İngilizcemin zayıflığından, daha çok sizin gibilerin kötü niyetinden sözlerim çarpıtıldı. Benim barış mücadelemi bilen biri olarak bu yaptığınız apaçık tetikçiliktir. Yine de istemeden incittiğim herkesten özür dilerim.”

https://serbestiyet.com/featured/garo-paylan-sozlerim-carpitildi-yine-de-ozur-dilerim-195615/