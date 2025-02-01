El Kasım, Rum Ortodoks Ve Süryani Ortodoks Patrikhaneleri Temsilcileriyle Sosyal Ve Kalkınma Alanlarında İş Birliğinin Artırılmasını Görüştü – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM (SANA) – Geçici hükümetin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Fadi El Kasım, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi ile Süryani Ortodoks Patrikhanesi temsilcileriyle sosyal ve kalkınma alanlarındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, ihtiyaç sahibi grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik insani yardım ve yardım çalışmalarına dini kuruluşların desteğinin rolü ele alındı.

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