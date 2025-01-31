Zaharova: Ermenistan’ın AEB’den çekilmesi durumunda ihracat %80 azalacak

Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) çekilmesi durumunda, ülkenin ihracatının %80 oranında düşeceği ve orta vadede bile bu kayıpların alternatif yönlerle telafi edilemeyeceği belirtildi. Bu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zaharova tarafından haftalık basın toplantısında yapıldı.

Zaharova, resmi Ermeni istatistiklerine atıfta bulunarak, 2015 yılından bu yana Ermenistan’ın ihracatının on kat arttığını ve bunun büyük ölçüde Rusya ile olan ticaretten kaynaklandığını belirtti. 2023 yılında Rusya ile ticaret hacminin 3,4 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Zaharova, bunun bir lütuf ya da insani yardım değil, Ermeni üreticilerin emeğiyle kazandığı bir gelir olduğunu ve Ermenistan ekonomisinin gelişimi için bir teşvik oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca, Ermenistan mallarının daha yüksek gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacağını ve bunun da GSYİH büyüme oranlarında keskin bir düşüşe yol açacağını belirtti. Bu durumun sadece mevcut kâr ve gelirlere değil, doğrudan ekonomik gelişime darbe vuracağını söyleyen diplomat, üretim ölçeği ve Ermenistan nüfusu göz önünde bulundurulduğunda bunun genel bir yoksullaşmaya neden olabileceğini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI