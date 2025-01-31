Yerevan, yılın turistik sürprizi. Yunan seyahat dergisi Ermenistan hakkında kapsamlı bir makale yayınladı

Yunan seyahat dergisi ”Air News”, Ermenistan hakkında kapsamlı bir makale yayımlayarak, başkent Yerevan’ı yılın turist sürprizi olarak tanıttı.

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçiliği, dergiden bir alıntı yaptı.

“Ermenistan’ın başkenti eşsiz kültürü, mimarisi ve lezzetli mutfağıyla büyülüyor.

Şehrin en güzel yerlerinden biri olan Cumhuriyet Meydanı, Ermeni Soykırımı Müzesi-Anıt Kompleksi, Ararat Brendi Müzesi ve Şelale görülmeye değer.

Geleneksel lezzetler sunan restoranlarda en iyi mutfak deneyimleri sizi bekliyor. Ayrıca, Yerevan’dan günübirlik geziler için ideal bir yer olan Sevan Gölü’nde muhteşem doğanın tadını çıkarabilir ve Orta Çağ’dan kalma Hağartsin Manastırı’nı ziyaret edebilirsiniz.

Yerevan’ı ve cazibesini, en popüler turistik yerlerden biri olmadan önce keşfedin.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/01/31/Yerevan-Ermenistan-turizm/296208