Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı, kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya

“Kamulaştırma kararına köy halkı olarak tepkiliyiz. Yüz yıllardır var olan bir köyüz. Kültürel ve tarihi mirasımızın yanı sıra demografik yapımızın da bozulacağından endişe ediyoruz.”

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı olan, “Türkiye’nin son Ermeni köyü” olarak bilinen Vakıflı (resmi adıyla Vakıfköy), afet konutu projesi kapsamında kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 1353 konutluk projesi, Vakıflı sınırları içerisinde bulunan bazı evleri, tarım ve hazine arazilerini kapsıyor.

Proje, TOKİ’nin internet sitesinde, “Hatay İli Samandağ İlçesi Hıdırbey ve Vakıfköy Mahalleleri 6. Etap 667 Adet Konut ve 1 Adet 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi ile 7. Etap 686 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adıyla yer alıyor.

Vakıflılı yurttaşlar, kamulaştırma kararı nedeniyle endişeli. Projenin hayata geçirilmesi durumunda köyün tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun zarar göreceğini, Vakıflı’nın “Türkiye’nin son Ermeni köyü” kimliğini kaybedeceğini ifade ediyorlar.

bianet’in telefonla ulaştığı bir köy sakini, “Bugün Vakıfköy, Hıdırbey ve Mağaracık muhtarları Vali ile görüşecek. Kamulaştırma kararına köy halkı olarak tepkiliyiz. Yüz yıllardır var olan bir köyüz. Kültürel ve tarihi mirasımızın yanı sıra demografik yapımızın da bozulacağından endişe ediyoruz. Köyün neredeyse yarısı kamulaştırma riski altında. Türkiye’nin tek Ermeni köyü olma vasfını kaybetmekten büyük endişe duyuyoruz” dedi.

Vakıflı Muhtarı Berç Kartun ise Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile yapacakları görüşmenin ardından durumun daha netleşeceğini belirtti. Kartun, köy halkının gelişmeler nedeniyle üzgün ve tedirgin olduğunu ifade etti.

*Proje kapsamında kamulaştırılması planlanan alanları gösteren uydu görüntüsü. Görüntüde, kamulaştırılması planlanan bölgelerde bazı evlerin ve tarım arazilerinin yer aldığı görülüyor. (Kaynak: Google Earth)

Vakıflı’da AYM kararına rağmen iade edilmeyen mülkler

1915 sonrasında Musa Dağ çevresindeki Hıdır Bek (Hıdırbey), Yoğunoluk, Kebusiye (Kapısuyu), Hacıhabibli (Eriklikuyu), Bityas (Batıayaz), Vakıf (Vakıflı) köylerinde yaşayan Ermenilerin çoğu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

1939’da İskenderun Sancağı’nın (Hatay) Türkiye’ye katılmasının ardından, bölgede kalan az sayıdaki Ermeni nüfus, günümüzde Vakıflı’da yaşamaya devam ediyor.

Agos’tan İşhan Erdinç’in haberine göre, Vakıflıköy Ermeni Kilisesi Vakfı, bölgedeki Ermeni toplumuna ait olduğu kayıtlarda belirlenen ve zaman içinde Hazine ve şahıslara geçen 36 mülkün iadesi için yasal süreç başlatmıştı.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 2022’de verdiği ‘mülkiyet hakkının ihlali’ kararına rağmen mülkler iade edilmedi.

(VC)

bianet