Ermenistan Futbol Federasyonu hakemleri Kıbrıs’a gitti

Ermenistan Futbol Federasyonu (FFA) hakemleri, 8 Şubat’a kadar sürecek bir eğitim kampı için Kıbrıs’ın Ayia Napa şehrine gitti.

Kampa, 12 hakem, 14 yardımcı hakem, 2 kadın hakem ve 3 kadın yardımcı hakem katılıyor. Bu hakemler, Fastex Premier Ligi ve Ermenistan Şampiyonası Birinci Grubu’nda görev yapan uluslararası düzeyde hakemlerdir.

Kampın başkanlığını FFA Hakem Komitesi Başkanı Slavik Ghazaryan yürütürken, fiziksel antrenmanlar FFA Hakemlik Departmanı Başkanı Arman Alaberkyan tarafından yönetilecek.

Kampta hem teorik hem de pratik eğitimler gerçekleştirilecek ve hakemler uluslararası test maçlarında görev alma fırsatı bulacak. Kampın sonunda ise katılımcılar teorik ve fiziksel yeterlilik sınavlarına tabi tutulacak.

ERMENİ HABER AJANSI