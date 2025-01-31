Ermenistan bölgede demokrasi yolunda ilerlemeyi gerçekten isteyen tek ülke

Norveç Parlamentosu Başkanı Masoud Gharahkhani, Ermenistan’ın karmaşık jeopolitik komşularına rağmen demokrasi, yolsuzlukla mücadele ve doğru değerlere bağlı kalma konularında kararlılıkla ilerleyen tek ülke olduğunu vurguladı.

Gharahkhani, Ermenistan ile Norveç arasında enerji sektöründe iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini, Norveç’in petrol ve gaz alanında önemli bir ülke olmasına rağmen yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Norveç’in AB üyesi olmadığını ancak aynı değerleri paylaştığını ifade etti.

Ermenistan’ın AB üyeliği sürecine olumlu yaklaşan Gharahkhani, üyelik için demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında ilerleme sağlanması gerektiğini belirtti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine değinen Gharahkhani, uluslararası toplumun barışı teşvik etmesi gerektiğini ve Ermenistan’ın Avrupa-Atlantik entegrasyonunun bu müzakerelere bağlı olduğunu söyledi. Demokrasinin gerilemekte olduğu günümüzde, Ermenistan ve Norveç gibi demokratik ülkelerin birbirlerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI