Arap dergisi Ermenistan hakkında: Ermenistan saklı bir turizm cenneti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dar Al Khaleej yayınevine ait haftalık Kul Al Usra dergisi, Ermenistan’ı turistleri zengin kültürel mirası, etkileyici manzaraları ve çeşitli aktiviteleriyle cezbeden bir ülke olarak tanımladı.

Dergide, “Ermenistan, antik manastırları ziyaret etmekten sıcak hava balonuyla unutulmaz maceralara kadar birçok deneyim sunan, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir turizm cenneti” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Ermeni mutfak geleneklerinin kendine özgü ve eşsiz olduğu da vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI