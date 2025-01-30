Vakıflı Köyü’ne TOKİ için Kamulaştırma Şoku

“Türkiye’nin tek ve son Ermeni Köyü’nün TOKİ yapımı gerekçesiyle yaklaşık yüzde 40’ı kamulaştırılıyor”

Sinan Seyfittinoğlu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin tek etnik Ermeni köyü olma özelliğini taşıyan Vakıflı Köyü, TOKİ gerekçesiyle ciddi bir kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya. Vakıflı köyü ile birlikte Hıdırbey ve Mağaracık Mahallesi de kamulaştırılıyor. Köydeki özel mülkler ve hazineye ait arazilerin de içinde yer aldığı bu durum, köyün tarihi ve kültürel yapısının bozulmasına neden olabileceği endişesiyle köylüler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Köyü, ülkedeki nüfusu tamamen Ermenilerden oluşan tek köy olma özelliğine sahip. Tarihi, kültürel ve sosyal dokusuyla öne çıkan bu özel yerleşim yeri, şimdi ise kamulaştırma tehdidiyle sarsılıyor.

Köyde TOKİ projesi gerekçesiyle kamulaştırmalar başlatıldı. Kamulaştırılan bölgelerin köyün simgesi olan kahvaltı salonu, kahvehane ve kooperatiflerin bulunduğu alanları da kapsadığı belirtiliyor. Özel mülkiyetlerin de bu sürece dahil edilmesi, köy halkında büyük bir endişe yarattı.

Araziler Ellerinden Alınıyor

Köylüler, devlet tarafından yapılan kamulaştırma girişimlerinin şahsi arazileri de kapsadığını belirtiyor. Özel mülkiyetler ve tarım arazilerinin ellerinden alınacağı korkusu, köyün demografik yapısının bozulmasına yol açabileceği endişesini doğurdu. Özellikle kooperatifler ve kadın girişimcilerin üretim alanları da kamulaştırma kapsamına alınmış durumda. 6. ve 7. etap TOKİ konut haritasına göre toplam 1353 konut yapılması planlanmış durumda. İhale ile ilgili detaylar ve alanlar yukarıdaki görselde yer alıyor.

Hıdırbey ve Mağaracık da Kamulaştırma tehdidi altında

Vakıflı köyü ile birlikte TOKİ yapımına dahil edilen alanlar içerisinde Hıdırbey ve Mağaracık yerleri de bulunuyor. Burada bulunan sakinler de net bir bilgi alamadıkları için ve yaşanacak olumsuzluklar için tedirgin. Vakıflı Köyü Muhtarı, Diğer yerlerin muhtar ve halkı yetkililerden konuyla ilgili net bilgi almak için Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan randevu talep ettiler. Köylüler, süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek ve haklarını korumak için yetkililerle bir araya gelmek istiyor.

Vakıflı Köyü, Türkiye’nin ilk organik köylerinden biri olarak biliniyor. Doğal ürünleri ve yerel üretimiyle öne çıkan köyde, kadınların kurduğu kooperatiflerde üretilen gıda ve el yapımı ürünler büyük ilgi görüyor. Kamulaştırma süreci, bu kooperatiflerin geleceğini de belirsizliğe sürüklüyor.

Özellikle kadın girişimciler, üretim alanlarının ve satış noktalarının ellerinden alınması halinde nereye taşınacaklarını bilmediklerini dile getiriyor. Köylüler, bu sürecin tarihi ve kültürel mirası yok etme riski taşıdığına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

https://antakyagazetesi.com/vakifli-koyune-toki-icin-kamulastirma-soku/