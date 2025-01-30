19 Ülkeden 77 Şehirden 1.300’den fazla delege Pan-Ermeni kış oyunlarına katılacak

İkinci Pan-Ermeni Kış Oyunları, 1-7 Şubat tarihleri arasında Jermuk’ta düzenlenecek ve 19 ülkeden 77 şehirden 1.300’den fazla delege bu etkinliğe katılacak.



İlk Pan-Ermeni Kış Oyunları 2014 yılında Tsaghkadzor’da gerçekleştirilmişti ve 11 ülkeden 22 şehirden yaklaşık 430 delege katılmıştı.

Bu yılki oyunlar şu branşlarda düzenlenecek: buz hokeyi, kayaklı koşu, alp disiplini kayak, snowboard, satranç, kar güreşi ve sportif danslar. Oyunların açılış töreni 1 Şubat saat 18:00’de Jermuk’ta gerçekleştirilecek.

İkinci Pan-Ermeni Kış Oyunları’nın meşalesi Noravank’ta yakıldı. Noravank’ın ruhani lideri, oyunların başlangıcını ve meşalenin bir mum aleviyle yakılmasını kutsadı. Meşale, Olimpiyat gümüş ve bronz madalyalı, Avrupa şampiyonu jimnastikçi Artur Davtyan, Avrupa ikincisi, bronz madalyalı, mutlak dünya kupası şampiyonu Vahagn Davtyan, halterde Avrupa ve dünya gençler şampiyonu, dünya şampiyonası bronz madalyalı Alexandra Grigoryan ve dünya ve Avrupa gençler şampiyonu Emma Poghosyan’a teslim edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/01/30/Pan-Ermeni-kış-oyunları/296111