Sisi: “Filistinlilerin tehcir edilmesi, bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm”

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden tehcir edilmesinin bir zulüm olduğunu ve ülkesinin buna katılmayacağını belirterek, iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile çalışacağını söyledi.

Esat Fırat, İbrahim Khazen

Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire’de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi, ABD Başkanı Trump’ın Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden Mısır ve Ürdün’e sürülmesi çağrısına işaret ederek, “Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm.” dedi.

Filistinlilerin Mısır’a tehcir edilmesinin ulusal güvenliği tehdit edeceğini ifade eden Sisi, “Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır’ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Hamas’tan Sisi’nin “Filistinlilerin tehcirini reddeden tutumuna” övgü

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Filistinlileri Gazze Şeridi’nden sürme yönündeki her türlü adım ve düşünceyi reddetmesini takdir ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Kahire yönetiminin Filistin halkının maruz kaldığı tarihi zulmün tekrarlanmasına karşı durduğu vurgulanan açıklamada, Mısır’ın Filistinlilerin haklı davasına verdiği destek de takdir edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire’de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden Mısır ve Ürdün’e sürülmesi çağrısına dikkati çekmişti.

Sisi, “Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır’ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’tan Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi çağrısı

ABD Başkanı Trump, Gazze’deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze’nin “temizlenmesi için” söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin “farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi” çağrısında bulunmuş, bunun “geçici” veya “uzun süreli” olabileceğini söylemişti.

AA