Paşinyan’ın Ermeni Soykırımı açıklamasına tepki: ‘Türkiye’ye yönelik başka bir yükümlülüğünü yerine getirmeye başladı…

Paşinyan’ın sözlerini eleştiren HayaKve girişiminin kurucularından Avetik Chalabyan, “Mevcut hükümet Türkiye’ye yönelik başka bir yükümlülüğünü yerine getirmeye başladı” dedi.

DUVAR – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 25 Ocak’ta İsviçre’deki bir toplantıda, Ermeni Soykırımı hakkında yaptığı açıklamalar ülkede tartışma yarattı. Paşinyan, Zürih’te İsviçre Ermeni toplumu temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda 1915 olaylarıyla ilgili “Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli, ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl algıladığımızı ve kimin üzerinden algıladığımızı anlamalıyız” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Paşinyan, Ermeni basınına yansıyan açıklamalarında “1939’da nasıl Ermeni Soykırımı gündemi yoktu da 1950’de Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı?” diye sordu. Ermenistan Başbakanı ayrıca, “Bu meseleleri konuşmalıyız. Bunlar, bu sorunları çözebilmek için anlamamız gereken temel meseleler. Tarihimizi ve kimliğimizi anlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Paşinyan’ın sözlerinin ardından başlayan tartışmada Ermenistan’da iktidarda olan Sivil Sözleşme Partisi’nden milletvekili Arsen Torosyan, Paşinyan’ın ‘soykırımı reddetmediğini’ savundu. Aynı partiden başka bir milletvekili olan Vahagn Aleksanyan da başbakanın, ‘soykırımı sorgulamadığını, kimlerin nasıl 1915 olaylarını kendi çıkarları için kullandığının anlaşılmasının gerektiğini’ vurguladığını söyledi.

‘SOYKIRIM KURBANLARININ ANISINA HAKARET’

Ancak, eski başbakanlardan Vardan Oskanyan, başbakanın sözlerini ‘affedilemeyecek ve görmezden gelinemeyecek bir ihanet’ olarak tanımladı. Ermenistan’da bir siyasi parti olan Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) da Paşinyan’ın, “Soykırım kurbanlarının anısına hakaret ettiğini” bildirdi.

Ermeni Soykırımı’nın ‘soykırım’ dışında tanımlanmasını engellemek üzere başlatılan HayaKve girişiminin kurucularından Avetik Chalabyan da Paşinyan’ın sözlerini eleştirdi. Chalabyan, “Mevcut hükümet Türkiye’ye yönelik başka bir yükümlülüğünü yerine getirmeye başladı: Sadece Ermeni soykırımı için uluslararası tanıma aramaktan vazgeçmek değil gerçekleştiğini bile sorgulamak” dedi.

Rusya Ermenileri Birliği, Paşinyan’ı ‘tarihi gerçekleri çarpıtmakla’ suçladı ve sözlerinin ‘Ermenistan hükümetinin diasporaya ve Ermeni halkının tarihine yönelik art niyetli politikalarının tezahürlerinden biri olduğunu’ belirtildi.

(ALINTI)

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