Odatv arka planını öğrendi: Erdoğan’dan sürpriz görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan’ı kabul etti. Görüşme bir ilk olma özelliği taşıyor

Geçtiğimiz hafta 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu’yla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan’ı kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun görüşme trafiği sürüyor.

96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu’yu geçtiğimiz günlerde Beştepe’de kabul eden Erdoğan toplumun çeşitli kesimlerinin kanaat önderleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Son olarak, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar ve Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde kabul etti.

Bu görüşmeden önce Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan’la 2022 yılında düzenlenen ve dini azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin davet edildiği iftar davetinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun programı arasında Kazancıyan ve Kerabaydzar’ı kabul etti.

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen iftar davetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş’ın ağırladığı konuklar arasında Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş ve Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu da bulunuyordu.

PAPA BU YIL ZİYARETE GELİYOR

Bu görüşme akıllara Papa Francis’in bu yıl gerçekleştirmesi planlanan İznik ziyaretini getirdi. Papa, Hristiyanlar için büyük önem taşıyan İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlaması için Temmuz ayında Türkiye’ye gelmeyi planlıyor.

Katolik Ermeni cemaatinin, Erdoğan’la görüşme talebinin uzun zaman önce yapıldığı belirtildi.

İZNİK KONSİLİ’NİN PAPA İÇİN ÖNEMİ

İznik Konsili’nde mecazi anlamda Tanrı’nın Oğlu olan İsa, metafizik anlamda Tanrı’nın Oğlu pozisyonuna getirildi. Böylece İsa’nın, enkarne olmuş Tanrı’nın Oğlu olması kavramlaştırıldı. Bir diğer deyişle Katoliklerin teslis inancı böylece netlik kazandı.

Hristiyanların kutsal kitabı İncil’in 4 kopyası olduğu kabul edildi. Günümüzde Vatikan da halen bu kopyaları tanımakta…

Katoliklerin Paskalya Bayramı, İznik Konsili’nde alınan karar doğrultusunda kutlanmaya devam ediyor.

Özetlemek gerekirse bilhassa Katoliklerin inandığı ve Vatikan’da hala geçerli olan doktrinler, İznik Konsili’nde kararlaştırıldı ve modern Hristiyanlığın temeli atıldı. Öte yandan Ortodokslarla fikir birliğine varılmış olması, tarihi açıdan büyük önem taşıyor.

KİRAKOS KAZANCIYAN KİMDİR

Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Başrahibi olan Kirakos Kazancıyan Ekim 2024’te Levon Zekiyan’ın yaş nedeniyle istifası sonrası İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu’nun “Patriklik Yöneticisi” olarak atandı.

Gerçekleşen görüşme Kazancıyan ve Erdoğan’ın ilk resmi teması olma özelliği taşıyor.

https://www.odatv.com/guncel/odatv-arka-planini-ogrendi-erdogandan-surpriz-gorusme-120083397